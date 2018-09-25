台中》迎接花博！第2條聯外道路通車了

2018年09月25日 12:37 中時 陳淑娥

「中科園區南向三合一聯外道路」25日通車，市長林佳龍主持啟用儀式。（陳淑娥攝）

為紓解年底花博龐大車潮，第二條花博聯外道路「中科園區南向三合一聯外道路」25日通車啟用；台中市長林佳龍指出，盼藉此公路網串聯整合豐原副都心，帶動城鄉發展，真正做到縣市合併與實質升格。

林佳龍在建設局長黃玉霖陪同下主持祈福儀式，包括中科管理局長陳銘煌、立委江啟臣、市議員翁美春、陳本添、張瀞分等當地各里均到場觀禮。

「迎接花博，美好的事情正發生中！」林佳龍表示，市府開闢多條花博聯外道路，國四神岡交流道延伸后里聯外道路已於上周啟用，「中科園區南向三合一聯外道路」也通車了，命名為「后豐東橋」。

林佳龍強調，兩座大橋均跨越大甲溪且提早完工，可將豐原、后里、外埔、大甲、神岡等地區串聯整合，藉此帶動地方繁榮。此外，國道4號豐原潭子段及東豐快速道路，皆已定案施工中，盼藉由豐原副都心，將北台中透過公路網串聯一起，真正做到縣市合併與實質升格。

建設局黃局長指出，工程跨越大甲溪，在22個月的施工期間內，橋墩柱共面臨兩次汛期豪大雨的挑戰，終於讓工程順利完工。「中科園區南向三合一聯外道路」工程北起后里區后科路與星科路交叉口、向南跨越大甲溪、南迄於豐原大道六段，全線長度約2904公尺、道路寬度30公尺，耗資工程總經費約23億7807萬元。

整段工程分為4件，從北至南包括「后里區后科路延伸工程」、「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」、「豐原區都市計畫4-3號道路工程」及「豐原區都市計畫4-3號道路延伸工程」等。

(中時 )