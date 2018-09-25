劉寧當選青海省長 王建軍人大主任

青海省第十三屆人民代表大會第二次會議，8月代理省長的水利專家劉寧當選青海省長；青海省委書記王建軍也當選省人大常委會主任。
劉寧1962年1月生，吉林臨江人，武漢水利電力大學水資源與河流工程系水文學與水資源專業畢業，在職研究生學歷，管理學碩士，工學博士，教授級高級工程師。現任中共十九屆中央候補委員，青海省委副書記、省長，省政府黨組書記。
劉寧曾任長江流域規劃辦公室、長江水利委員會長江勘測規劃設計院樞紐設計處副處長兼二室主任，長江水利委員會總工程師助理（正處級）；1998年7月任長江水利委員會副總工程師（副局級）；2001年12月任南水北調規劃設計管理局總工程師；2002年4月任水利部副總工程師、南水北調規劃設計管理局總工程師；2003年3月任水利部總工程師；2009年1月任水利部副部長、總工程師；2009年4月任水利部副部長，國家防汛抗旱總指揮部秘書長兼辦公室主任；2012年10月任水利部副部長，國家防汛抗旱總指揮部秘書長，2016年8月兼任國務院三峽工程建設委員會委員；2017年4月任青海省委副書記，2017年5月兼任青海省委黨校校長；2017年8月任青海省委副書記兼政法委書記、省委黨校校長；2018年8月任青海省委副書記，省政府黨組書記、副省長、代省長。
王建軍1958年6月生，湖北十堰人，中共中央黨校研究生學歷。現任中共十九屆中央委員，青海省委書記、省人大常委會主任。
(旺報 )