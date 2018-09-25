美國之音：美專家認對陸施壓 台灣或成美陸博弈要角

2018年09月25日 12:44 中時 李文輝

美國之音今報導，隨著美陸兩國貿易摩擦升級，美陸關係在川普主政下從過去的交往政策轉為激烈競爭。儘管目前美陸之間的競爭以經貿議題為主，不過有美國專家認為，川普政府在對北京施壓的同時也開始發出信號，顯示美國正在重新思考一中政策。

美國外交政策研究所(FPRI)研究員、約翰•霍普金斯大學訪問教授馬文•奧特(Marvin Ott)上星期在外交政策研究所發表文章說，作為對大陸經濟施壓的一部分，「川普政府已經開始發出正在重新思考一中政策的信號」，台灣可能從1950年代以來，「首度成為(美陸)對亞洲未來博弈的舞台中心。」

美國之音報導，前美國在台協會主席卜睿哲表示，他沒看到川普正在重新思考一中政策的跡象，但他的確認為，美國國務院召回駐巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多3個與台灣終止外交關係國家的使節，「是在對這些國家發出信號，表達美國對這個問題的重視。」

美國之音報導稱，英國諾丁漢大學台灣專案研究員寇謐將(Michael Cole)也表示，關於川普總統是否觸動一中政策，他並不希望過於強調美國政治上的個人色彩，因為這「不只是川普」而已，過去兩三年來他看到「整個美國政府體系的改變」。

寇謐將說，過去美國認為只要與大陸交往接觸、讓大陸加入世界貿易組織、對大陸好，「最終大陸將成為一個會遵守國際規範、負責任的利害相關者」，但現在華盛頓才發現，這種做法並沒有達到預期的結果。

寇謐將強調，美國與台灣的關係更好並非由於川普，「而是因為美國政府體系和聲音越來越大的國會都理解也覺醒」，過去美國對大陸的做法已經失敗，因此對他來說，無論未來誰入主白宮，美國現在與台灣的交往情形，以及對大陸的反擊，都會持續下去。

與寇謐將類似的論點也出現在美國在台協會現任主席莫健的講話中。

莫健最近在華盛頓全球台灣研究中心年會的演講中也提到，美國政府對大陸的看法已經有了轉變。

莫健說：「有一個非常富有的強權，它對世界的看法非常不一樣，並且真的想要取代既有強國，在東亞，或甚至印度洋，誰知道。不過基本上，越來越多看法認為，我們不能再以大陸應該在大多數議題是一個可以合作的強國來看待它。」

(中時 )