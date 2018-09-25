水災後高雄路面出現5千坑洞 賴清德：證明雨下得有多大

2018年09月25日 12:51 中時 鄭舲

行政院長賴清德今到立法院進行823中南部水災治水機制專案報告並備詢，國民黨立委費鴻泰質詢時提到，淹水後高雄市路面出現超過5千個坑洞，是否代表基礎工程官商勾結？賴清德回應，「5千多個坑洞足以證明雨下得有多大」，還好中央地方合作治水，高雄市有15個滯洪池，應該肯定高雄。

賴清德今赴立法院進行823水災專案報告，費鴻泰詢問賴清德是否已經找到淹水原因？是否對症下藥？能否告訴民眾明年還會不會淹水？賴清德表示，淹水原因各地不同，政府治水也要等藥效的發揮時間。

費鴻泰批評，天災自古就有，但這次水災的檢討報告，卻把責任推給老天爺。而賴清德2014年談治水政績，還誇口「淹30年的痛苦，我花3年解決」，根本只會邀功諉過。賴清德解釋，他的原話是，台南市把未來治水30年的工作，用應急工程搭配原來基礎與地形地物3年把它完成，媒體誤解他的意思。

費鴻泰接著指出，這次淹水後，高雄市區出現5千個坑洞，但柏油每隔2到5年一定會重鋪一次，為何會出現坑洞，他一看就懂，「柏油只有那麼厚」，基礎工程沒有做好，他強力懷疑有無官商勾結。賴清德表示，這5千多個坑洞，正足以證明雨下得有多大，但這幾年來，還好中央地方共同合作治水，高雄市有15個滯洪池，蓄洪水量超過3百萬公噸的水。

費鴻泰說，5千多個坑洞，可能代表5千多個弊案，應該要去檢討。賴清德強調，地方在鋪（柏油），全國都有一致的標準。

(中時 )