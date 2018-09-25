傅崐萁獄中編號「2605」 第一道菜色曝光

花蓮監獄中午素食菜色三菜一湯，還有附水果。（許家寧翻攝）

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傅崐萁上午11時抵達花蓮監獄完成報到收監程序。（許家寧攝）
位於吉安鄉南華的花蓮監獄，背山面水；環境清幽。（許家寧攝）

前花蓮縣長傅崐萁合機案判刑定讞，25日一早10時入監，大批支持者到場聲援，立委妻徐榛蔚一路相陪，還幾度哭倒在傅崐萁懷裡，報到前一刻兩人相擁道別，檢方訊問完畢後，傅搭上警備車發監至花蓮監獄服刑，刑期將至明年5月24日。

傅崐萁昨日帶著包括棉被、涼蓆等簡單行囊入監服刑，另在箱內也放入幾本佛經與書籍要在獄中研讀，傅崐萁表示，未來8個月期間要讓自己靜下來，好好讀書充實自己，完成收監報到與身體檢查手續，傅被分發位於2樓的新收房「義舍」，並安排與另1名受刑人共住。

據了解，傅崐萁入監編號「2605」，獄方針對傅崐萁與近50名吃素的收容人，也有提供素食菜色，中午菜色為三菜一湯，有紅燒白帶魚、咖哩馬鈴薯、醬悶三絲及竹筍湯，飯後水果鳳梨。獄方表示，傅崐萁簽屬不公開「收容人資料開放查詢表」，獄方不便表述。

花監表示，去年起配合法務部推動「一人一床」政策，比照外國採用單人上下鋪鋁床，床鋪長190公分、寬80公分，盼讓受刑人「人人有床睡」，目前收容1761人中，已經完成1190個床位，監所環境已大幅改善，新收受刑人不用打地鋪睡覺。

獄方指出，新收人犯每天作息固定，還有集體教誨、專書研讀課程，受刑人入監後教化科將進行為期1個月的考核，包括調查專長，並視考核情形，下月將決定將要分配下工廠作業或是做搬運、清潔等雜役等工作，強調「不會有差別待遇。」

(中時 )

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