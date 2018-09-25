淨水廠調查報告出爐 自來水、貝類含微型塑膠

2018年09月25日 12:52 中時 廖德修 、 季志翔

環保署公布有關自來水、海水浴場、養殖區的微型塑膠調查結果。（廖德修攝）

環保署環檢所的微型塑膠檢驗設備。（廖德修攝）

微型塑膠已無孔不入！環保署對89處自來水淨水廠進行全面性調查，發現23件原水樣本中有14件含有微型塑膠、佔61％，經過處理的清水，100件則有44件有微型塑膠、佔44％。環保署副署長詹順表示，人類大量製造並使用塑膠產品，最後有一部分變成微型塑膠回到人體，解決的方法只有全力推動減塑。

除了自來水，環保署環境檢驗所也對7處養殖區及墾丁、福隆海水浴場做調查，環檢所組長楊喜男表示，每1000公升海水有1000至1.85萬個微型塑膠，沙灘上每公斤的砂礫有26至2400個微型塑膠。養殖與野生貝類以每公斤為檢驗單位，則有0.2至5.2個微型塑膠。

楊喜男說，微型塑膠是指小於5mm（毫米）的塑膠殘屑，相當於1粒米粒的大小，都是生活中常見的塑膠製品進入大自然後日久裂解而成。像塑膠袋、保特瓶、免洗餐具、合成纖維布料、洗面柔珠、漁具等，可說是包羅萬象。

詹順貴強調，國際上對於微型塑膠造成的健康風險尚無研究成果，是因為才剛起步，需要一段時間。但塑膠汙染已經造成，呼籲大家盡量減少一次性塑膠製品，從源頭減量，並做好垃圾分類及回收，才能避免微型塑膠經由飲水與食物鏈回到人體。

列席的台灣自來水公司副總經理吳振榮表示，根據國際非營利媒體Orb Media報導，全球10餘國159件自來水樣本檢驗結果，有132件、83％含有微型塑膠，平均每公升有4.34根。反觀國內淨水廠處理後的清水每公升僅0.75根微型塑膠，請民眾放心，會再與環保署加強合作。楊喜男也說，會把檢驗技術交付自來水公司，才能隨時做好把關工作。

(中時 )