高雄》韓國瑜指高雄兩大要害 黃暐瀚：真相逼陳其邁回應

2018年09月25日 12:52 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一高雄市長選情陷入拉鋸戰，國民黨參選人韓國瑜參選時直指高雄的兩大要害是又老又窮，使民進黨參選人陳其邁近日拍了一支宣傳片回擊，資深媒體人黃暐瀚說，韓國瑜說的是事實，並拿出數據證明民進黨執政20年，確實讓年輕人離開了高雄，老年人也不斷增加。

黃暐瀚表示，韓國瑜曾表示高雄的兩大要害是「又老又窮」，讓陳其邁當時非常氣憤，正式開記者會反擊韓國瑜，要他這個「外地人」，不要唱衰高雄。但陳其邁抗議歸抗議，然而想都沒想到，就這樣一句「又老又窮」，才短短四個月，讓韓國瑜支持度竟像是搭直昇機一樣的拼命追趕，近期他與陳其邁的民調陷膠著，已拉在5%之內。居然迫使陳其邁自己也拍了一支「北漂廣告」，回應韓國瑜所說的「又老又窮」。

他透露，當時提出「又老又窮」這項訴求時，韓陣營內部討論是有雜音的，團隊認為這樣說是否「太辣」? 不過韓國瑜很堅持，拿出數據證明，高雄從2010到2016七年期間，25-34歲的年輕人口減少8萬多，六十歲以上老年人口卻增加了11萬，高雄的青年失業率高居六都之冠，平均月薪更是六都之末，只達到新竹市的6成，，是真真切切的「又老又窮」。

黃暐瀚指出，民進黨自1998年擊敗吳敦義後在高雄執政的這20年來，高雄年輕人不斷出走「北漂」，北上台中、台北打拚，並說，「高雄人不是不想留在高雄，而是留在高雄，找不到更好、更高薪的工作」，眼前不管中央、地方，民進黨早已「完全執政」，他質疑，高雄留不住高雄人，難道是韓國瑜的問題嗎？

黃暐瀚認為，陳其邁的宣傳廣告，有句話說的對：「在台北，是生存，但在南部，那是生活」，他還說，究竟是誰讓高雄的年輕人，無法待在高雄「生存」？非得離鄉背井，到外地打拼？他也感覺，認為韓國瑜會小贏的的網友們，也許真的沒錯。

(中時電子報)