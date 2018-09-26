花蓮》參選縣長 黃師鵬：這次是最接近當選的一次

無黨籍花蓮縣長參選人黃師鵬堅持透過參選，宣揚他的政治理念。（范振和攝）

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「我曾向陳水扁、馬英九、蔡英文等總統，提出國政建言，沒有下文，因而，乾脆轉戰縣長，直接訴諸民意。」61歲的黃師鵬屢敗屢戰，今年東山再起參選縣長，除了持續宣揚理念外，他認為此次是「最接近當選的一次」。

無黨籍的黃師鵬參選第17屆花蓮縣長，拿下2369票，2016年選立委獲1803票，得票率都是1.5%，但他不以為意，認為只有透過選舉，才能宣揚他的理念。

他表示，國家體制的運作與改革，是他的強項，如今退而求其次，轉為縣政層級，在領導統御與組織管理方面，反而更駕輕就熟，「這次如果沒選上縣長，下次不會再選了，我會輔助他人選總統。」

1987年他在美國紐澤西州唸曼摩斯大學企業管理所2年後，到亞特蘭大正興輪胎公司總部上班，1991年轉往位於洛杉磯的正興輪胎系統上班，2012返台，有心為花蓮做點事，深信他的誠懇，可以感動選民。

他認為，搞政治應該避免主政階層間的「近親繁殖」，也不能讓貴冑家族盡居上位，像他來自基層，最了解基層心聲，首要之務，就是提振花蓮觀光旅遊，歡迎大陸客來花蓮，但求質不求量，才能畢其功於

一役。

黃師鵬指出，9月12日天大的事情發生了，前縣長傅崐萁涉及合機炒股案，遭判刑8月定讞，本月25日發監執行，研判會影響立委太太徐榛蔚參選縣長的選情。

而他是唯一男性，游離票應會跑到他這邊，他自行樂觀評估，可拿到2萬票以上，尤其，最近，由最南的富里鄉往北到秀林鄉，握過成千上萬選民的手，最能充分感受到選民支持的力度，他會繼續走下去，爭取更多選民的認同。

(中時 )

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