藤井實彥踹慰安婦銅像 賴清德：個人行為

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日本保守派團體成員腳踹慰安婦銅像，挑動台日敏感神經，行政院長賴清德今在立法院備詢時，國民黨立委費鴻泰詢問是否行書給日本政府要求對羞辱銅像事件表態？賴清德強調，政府爭取慰安婦尊嚴立場一直以來都沒有改變，駐日代表謝長廷也都有向日方提出我國嚴正立場。

賴清德今到立法院進行823中南部水災治水機制專案報告並備詢，費鴻泰質詢時談到慰安婦議題，他說，賴清德去年剛上任時，賴清德承諾會要求日方對我們道歉，做到了嗎？賴清德回應，政府面對慰安婦事件，一直都是爭取慰安婦尊嚴，這個立場都不會改變。

賴清德說，在費鴻泰質詢後，在駐日代表謝長廷返國述職時，當面向謝長廷提出這個議題，後來謝長廷回日本後，也有跟日本外交部提出台灣的嚴正立場。

費鴻泰指出，台南市慰安婦銅像被日人藤井實彥羞辱後，謝長廷還說這是台灣內部中國政黨擴大台日矛盾對立，去年台南八田與一銅像被砍頭後，時任台南市長的賴清德成立專案小組、要求限時回復並去信一封到日本說明，現在是否也要為了慰安婦事件去信日本要求說明？

賴清德澄清，當初八田與一銅像被破壞，因為祭典快到了，他寫信給八田與一的家屬，不是給日本政府，因為他的孫子每年都會來台。費鴻泰追問，「那你要不要寫給那個日本人的家屬，請他跟台灣的婦女道歉？」賴清德回應，「這是私人、個人的行為。」費鴻泰批評，不願意就算了。

(中時 )

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