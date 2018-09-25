「融-兩岸美好生活」 第五屆兩岸文創精品展亮相杭州文博會

2018年09月25日 13:07 中時電子報 綜合報導

兩岸文創精品展是海峽兩岸文化創意產業交流觀摩的重要窗口，更是歷屆杭州文博會的重要板塊。2018第五屆兩岸文創精品展總規模約為4000平方米，參展企業達80家，以「融-兩岸美好生活」為主題，將進一步拓展與台文創合作的深度，邀請台灣具有代表性的文創機構和企業，「融」入兩岸特色文化，詮釋何為創意生活，彰顯文化創意與生活應用相結合的生活美學理念，呈現美好生活的文化新風貌。

本次展覽不乏歷屆參展機構，如台灣工藝研究發展中心、台灣商業總會、台灣南投縣政府文化局和來自台灣台東縣的文創品牌等。更有不少第一次參與的文創機構，為兩岸文創精品展注入新的生活創意。

台灣工藝中心打造的頂級工藝展區以茶文化呈現台灣工藝價值，特別規劃以茶屋空間概念，與參展的21家工藝老師相互輝映，14家為首次參展廠商。本次參展工藝類別豐富，包含陶瓷、木竹藝、金工、漆藝、染織、玻璃、纏花、復合媒材等工藝作品，參展作品、類型均為歷年之最。

台灣商業總會組織台灣藝品中心、安爾浴實業有限公司、博資股份有限公司等共同參展。其中，台灣藝品中心創館於1958年，專營海內外藝術，包含木雕、玉石、珊瑚、沈香等產品，獨具風格；安爾浴實業以柴燒天目盞為主，並主打自家生產的高山烏龍茶及東方美人茶。

台灣南投縣及台東縣展示館已連續兩屆亮相兩岸文創精品展，呈現當地原汁原味的創意工藝。值得一提的是，星雲大師著作將首次亮相文博會，除了著作新書，更有一筆字文創品，如「一筆字」掛軸、紫砂杯、無盡燈書燈禮盒、無盡藏抄經寶盒、菩提葉書簽等。

近幾年，兩岸文創產業交流合作日益頻繁，本次展覽中，台北市工業設計發展協會首次組織台灣藝術與設計領域的新生代人才，以「新燃點」展示館呈現台灣新生代創意文化，期待深化推動兩岸青年的藝術與設計文化創意交流。「新」代表未來世代的新一輩創造力；「燃點」是一種主張，代表著靈感乍現的那一瞬間抑或是熱情的展現；而到達燃點之後的新形態，是對這些新生代昇華的期許。

展覽現場，除了展示文創成果還將設立茶藝表演區，邀請茶藝師進行特色表演，以及現場手衝台灣咖啡，引領與會者從視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺深度體驗台灣的文創產業，感受用創意來裝點的美好生活。

(中時電子報)