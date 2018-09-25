賴清德立院報告823水災 提防救災及預警5大措施

2018年09月25日 13:19 工商 張語羚

行政院長賴清德今（25）日赴立院報告823水災治水機制，提出5大精進措施，包括強化天氣及豪雨預報及預警精準度、 因應氣候變遷完善水利工程、提高國土韌性、健全防災體系、運用智慧創新科技整備防救災及預警能量。

賴清德今表示，行政院已責成中央氣象局，針對颱風以外其他可能致災的天氣型態，訂定相關發布流程，以利地方政府應變作業需要。

至於淹水警戒、水庫洩洪警戒、河川水位警戒等訊息的發布，賴清德則要求水利署利用預報降雨資料，進行河川未來72小時每小時的水位預報，希望於災害來臨前半日至一日前發出，並應隨著時間接近精進資料品質調整預警的內容。

為加速協助地方政府辦理水利基礎建設，賴清德說，將針對淹水嚴重具保護標的水系及區域，列為優先治理目標，並採一次核定、分年分期實施辦理，同時運用地形地勢或引進移動式臨時擋水設施，建置第二道防線，因應氣候變遷。

為提高國土韌性讓台灣永續發展，賴清德指出，將加速建置相關水利建設外，建構一個「不怕淹水」具備韌性耐災的環境；透過多元治理方案，如高地截流、低地蓄洪、村落防護設施等，降低嚴重地層下陷地區的淹水風險與時間。

健全調整防災體系方面，賴清德說，透過政府組織改造，中央氣象局未來將移至環境資源部，並改組為「中央氣象署」三級機關，環境資源部也將整併部分水利署及營建署業務，成立水資源保育署，強化水資源保育。

推動「逕流分擔、出流管制」，並搭配低衝擊開發及建築基地保水措施，增加防洪耐災能力。除了中央與地方政府的協力合作，並結合民間體系，落實「全民防災」。

賴清德強調，運用智慧創新科技，整備防救災及預警能量，將持續投入氣象科技研發，建立明確防災應變開設標準以提升防災應變能力；並由水利署透過水災風險圖的繪製，利用人工智能技術確認水災高風險位置，採取相關的整備作為，以增加應變效率；科技部國家災害防救科技中心運用創新科技進行智慧水利防災。

賴清德也針對823水災再度致歉，他強調，已經責成經濟部、農委會發放現金救助及提供低利貸款，協助民眾加速恢復家園，並由政務委員吳澤成及政務委員陳美伶共同主持復建專案小組，與地方政府合作加速復原工作，相關作業均已順利進行中。

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