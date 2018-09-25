AIT批：中國大陸是「損害經濟的行為」

2018年09月25日 13:21 中時 曾薏蘋

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）今出席世界台商總會第24屆年會致詞時表示，中國正積極利用扭曲市場的補貼，及包括知識產權盜竊和強制技術轉讓等作法，企圖把持傳統和新興技術產業，這些行為損害美國經濟，也傷害台灣與其他地方的經濟，是「損害經濟的行為」。

酈英傑強調，「我們必須共同努力」，在太平洋地區促進自由和開放，堅持「高標準的商業參與」，促進私部門的領導角色。

台商總會首次邀請AIT處長酈英傑出席年會，酈英傑致詞時指出，美國對於印太區域有個清晰的願景，也就是「自由與開放」，自由意指免於外在威嚇，開放則指遵循市場規則的貿易。「這是美國在印太及世界其他區域都堅持的立場，也是美國與台灣共享的價值」。

他說，美國希望在印太區域建立更緊密的商業關係，包括台灣在內，希望有更密切的合作，尤其在能源、基礎建設與數位經濟等領域。

酈英傑表示，美國也看見與台灣合作的潛力，包括台商總會在南亞、東南亞與大洋洲等地的網絡，可說是全球供應鏈轉變的最前線。

他說，美國堅定支持開放市場與自由貿易，也將捍衛以國際規則為基礎的秩序。而作為印太戰略的一環，美國商務部透過Discover Global Market（DGM）與Access Asia與明年春天的Trade Winds India 2019等計畫及活動，促進商務互動，這些計畫與活動都非常歡迎台灣參加。

酈英傑也感謝台灣去年派出歷來最大的企業代表團赴美參加「選擇美國高峰會」；他重申，美國希望能捍衛全球貿易系統，促進包括台灣在內印太區域的經濟連結以及鼓勵投資，相信未來能繼續開拓正面的經濟發展。

(中時 )