宜蘭東門夜市必買甜點「370雙淇淋」讓人好滿足

2018年09月26日 07:10 中時 胡健森

「370雙淇淋」每1隻雙淇淋都是老闆王紳佑所精心調製，風味絕佳。（胡健森攝）

雙淇淋是許多人在逛夜市時特別喜歡的小吃選項，拿在手上邊吃邊逛，實在樂趣無窮，位於宜蘭市東門夜市內的「370雙淇淋」是東門夜市的人氣攤位，1年365天不分寒暑，除非下大雨，否則都有提供美味又獨特的雙淇淋供遊客品嚐。

不像一般雙淇淋店口味較單調，「370雙淇淋」所販售的雙淇淋有眾多選擇，主因是老闆王紳佑除了一般的雙淇淋基底粉，他還會自行以新鮮水果為材料，調製出與眾不同的水果雙淇淋，配合水果各有產季，遊客在不同的季節前來光顧，就可以吃到不同口味的雙淇淋，當然也會有不同的驚喜感；在冬天還會推出獨特的「黑芝麻」口味，是這裡的招牌人氣商品。

更迷人的是，「370雙淇淋」份量十足，每1隻都超過20公分（甜桶殼不算在內），當從老闆手上接過一大隻的雙淇淋時，一股開心、滿足感油然而生，也十分適合情侶共享。

王紳佑說，自己賣的雙淇淋都有加入鮮奶，吃起來很有綿密感不會像是冰沙，也因為水分較少，比較不會有吃太快會頭痛的問題，如果不是在盛夏（雙淇淋融化的速度會較快），吃完一隻雙淇淋大概可以逛完大半個夜市，不僅好吃且CP值超高。

店名：「370雙淇淋」

地址：宜蘭市東門夜市高架橋下宜興路路口處左邊第五攤位。

電話：無

營業時間：下午4點至晚上12點，賣完為止，全年無休但遇大雨休息。

售價：每隻30元。

(中時 )