管案恐拖到2020年？杜紫宸：台大教授告訴我二件事

教育部長葉俊榮（左）日前召開記者會，要求台大重啟校長遴選。（資料照/林志成攝）

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中時電子報
/ 綜合報導
台大校長當選人管中閔（中）日前出席台大財務金融學系暨研究所畢業典禮。(資料照/中央社)

台大校長遴選案陷入僵局，教育部長葉俊榮日前要求台大回到1月5日的遴選會議，從台大校務會議推薦的5位候選人重啟遴選。前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸今(25日)在臉書指出，根據知情的一位台大資深教授告訴他，教育部和管中閔的僵局，恐怕要拖到2020年5月20日 才能解決。

杜紫宸在臉書發文指出，「知情的一位台大資深教授剛剛告訴我二件事」，包括管案僵持過程，台大師生當然受害，而且教育部和管的僵局，恐怕要拖到2020年的520才能解決。杜紫宸說，若當真如此，他要公開對管中閔教授及教育部葉俊榮部長兩位昔日好友，做以下三點具體建議：

一、管教授發表公開聲明，以不忍見台灣大學校務發展停滯、師生權益受損，決心犧牲自我、成全台大，懇謝校長遴選委員會投票支持，放棄就任第 x 任國立台灣大學校長職務，繼續專任台灣大學講座教授。

二、爰當選人自行放棄就任，依法台大校務會議應啟動程序，重新推選校長遴選委員，重組委員會，重新推選新校長。所有過程，絲毫無損“校園自主”精神。

三、為了彌補管教授無辜，同時建議：教育部葉俊榮部長，於管發表聲明後，立即公開表示感謝，並宣布辭任部長，對自己就任後無法主動化解僵局，表示負責。

杜紫宸說，管教授、葉部長接不接受他的建議，是他們的權利。但百年後世人如何評斷此次紛爭、解決方式，與相關人等之風骨心胸，那也是自有公論。不過也有網友留言「管校長千萬不要先宣佈放棄，不然管校長宣佈之後，必定遭綠營構陷」。

(中時電子報)

文章來源：杜紫宸臉書

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