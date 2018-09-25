已融化！紐第一寶寶登聯大殿堂 中途換尿布嚇傻日代表

「紐西蘭第一寶寶」妮薇24日現身聯合國大會，為媽媽紐西蘭總理阿爾登的演說加油打氣。（路透社）

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中時電子報

「紐西蘭第一寶寶」妮薇（Neve Te Aroha Ardern Gayford）24日現身聯合國大會殿堂，白白胖胖的可愛模樣瞬間融化在場外交使節的心。她的媽媽紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，在紐西蘭的時候，「妮薇大部分時間都黏著我」，因此把她帶來開會是最實際的做法。

紐西蘭第一千金妮薇昨天現身聯合國大會曼德拉和平高峰會（UNGA Nelson Mandela Peace Summit），準備為媽媽一會兒的演說加油打氣。

阿爾登和其他官員說話時，妮薇在一旁皺眉，一臉不耐。（路透社）

阿爾登在台上發表演說時，妮薇則在爸爸蓋佛德腿上安靜等待。（路透社）
紐西蘭總理阿爾登在聯合國大會曼德拉和平高峰會上發表演說，讚揚曼德拉完全體現聯合國的普世價值。（路透社）

路透社捕捉到第一家庭在台下暖身準備的畫面，寶寶先是由阿爾登抱在懷裡，阿爾登上台演說前還先在妮薇臉上親一下，之後才轉由爸爸蓋佛德（Clarke Gayford）抱著，畫面相當溫馨。

紐西蘭媒體《Newshub》報導，阿爾登表示帶著女兒同行是出於實際考量，「因為在紐西蘭的時候，妮薇幾乎都和我在一起，所以來到這裡，只要她醒著，我們就會試著把她帶在身邊。」

應推友要求，蓋佛德24日也在個人推特上曬出妮薇的聯合國大會通行證，大頭照上妮薇戴著毛帽的熟睡模樣相當吸睛，識別證下面還標示「紐西蘭第一寶寶」的職稱。

蓋佛德更透露，之前一位日本代表走進會議室時，看到換尿布正換到一半的妮薇，當場驚呆了。

6月21日出生的妮薇剛滿三個月，這也是她出生後首次外交之旅。

(中時電子報)

文章來源：Baby Neve watches Prime Minister Jacinda Ardern's first speech at United Nations

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