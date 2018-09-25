慶山建設贈《圳水漫漫》 豐原石岡老師受惠

2018年09月25日 13:34 中時 陳淑娥

慶山建設贈書給受贈老師代表。（陳淑娥翻攝）

慶山建設十餘年來贈書山城至今累積逾6萬冊，今年與市議員陳清龍服務處共同辦理贈書活動，將《圳水漫漫》再版1300本贈予17校教職員，做為教師節禮物，期望此書作為鄉土入門教材，在教師的提領下，讓在地學子能更認識、親近及認識豐原。

慶山建設總經理陸鴻慶、文化局長王志誠、教育局長彭富源、市議員陳清龍、《圳水漫漫》作者楊宏祥及17所受贈學校代表出席儀式。慶山建設總經理陸鴻慶說，辦理贈書活動今年第13年，希望以在地企業之力提升地方的閱讀風氣，提振故鄉子弟的文化底蘊。

文化局長王志誠指出，台中學是台中的歷史，將過去台中市誌與台中縣誌中的史料數據消化後，主題式分類，以報導文學的寫法，讓故事內容更容易被閱讀跟親近。教育局長彭富源指出，文化是城市的靈魂，是教育界重要的養分跟素材，透過書本串起我們與城市、父母、土地的連結。

市議員陳清龍表示，王志誠以筆名路寒袖創作台語詩《圳頂之雲》，也收錄在這次再版的書籍中。長期與慶山建設配合贈書活動，十多年來，不只是石岡跟豐原區，包括后里區及啟明學校也都曾經參與過，期望以此書作為鄉土入門教材，在教師的提領下讓在地學子能更認識、親近、認識豐原。

而《圳水漫漫》作者楊宏祥以淺顯易懂的文字，從開鑿葫蘆墩圳的先賢－張達京的故事說起，進而認識豐原的地名沿革與典故、環境背景，書中一探居民習以為常卻特殊的豐原街景，並介紹豐原的諸多傳統產業風華及葫蘆墩的歷史人文風采、葫蘆墩圳的現況與未來的發展探索。

(中時 )