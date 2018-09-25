高雄》批韓國瑜政見 9綠委高喊：母語留下來 賭場不要來

2018年09月25日 13:29 中時 鄭舲

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前主張的「在家學母語」，遭到部分客家團體批評有意消滅客家文化。民進黨9位高雄立委今出面舉行記者會，指韓國瑜此舉讓人想起國民黨在威權執政時期，打壓母語的痛苦經驗，高喊「母語留下來，賭場不要來。」

民進黨立委李昆澤表示，韓國瑜提不出市政願景政策，只能提出像「母語在家自己學、在旗津蓋賭場」的荒謬想法，母語教學是文化根本，遺憾韓國瑜將這種國家大事的推動，變成家裡的事，更令人想起威權時代，國民黨打壓母語，這也是大家共同的痛苦經驗。

至於韓國瑜提出在旗津蓋賭場，李昆澤表示，韓是援用離島建設條例，但該條例適不適用旗津，本身就有爭議，而且觀光推動不是只有蓋賭場，像底特律沒有觀光規劃，就算有三個賭場，最後也是衰敗。綠委賴瑞隆和邱志偉、許智傑、趙天麟也表示，賭場有很多利弊，韓國瑜提出來做的到嗎？且韓國瑜提「摩鐵摩天輪」，這是成熟市長候選人該提出來的嗎？

民進黨立委管碧玲指出，20年前，在民進黨執政之前，國民黨將電池渣堆滿旗津，堆積如山，讓旗津衰落。民進黨執政後，旗津風貌改變，有風車公園、旗津海岸線等，是一個以旗津文化為基底的建設，大家都看的到。

民進黨立委劉世芳則說，韓國瑜曾說高雄是又老又窮的城市，此話是低估高雄民眾的智慧，韓還提出假數據說，高雄有3/4人口外流，這是怎麼算出來的？上星期蘋果供應鏈成員台郡科技公司宣布在和發產業園區投資一百億，而且要動工，在十月初的時候，華邦電投資的3350億也要在路竹園區動工興建，高雄市已經慢慢形成半導體科技的主要聚落。

(中時 )