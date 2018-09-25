2018年09月25日 13:37 中時 呂妍庭

嘉義市議長蕭淑麗一行人今早到嘉義地檢署按鈴申告，遞狀告涂醒哲涉嫌加重誹謗和違反選罷法。（呂妍庭攝）

嘉義市長涂醒哲上午送加菜金給年全民運動會嘉義市代表隊選手。（呂妍庭攝）

嘉義》涂醒哲被告了！第一時間的反應是.....

嘉義市議會臨時會開議前，嘉義市長涂醒哲幕僚9月20以市府名義發出新聞稿，指涂醒哲質疑同樣參選市長的議長蕭淑麗企圖藉議會開會綁住涂醒哲、利益黃敏惠，建議取消臨時會，將定期會延至選後再舉行，不過今臨時會仍按原規畫舉行，且臨時會一結束，蕭淑麗就到嘉義地檢署按鈴申告，遞狀告涂醒哲涉嫌加重誹謗和違反選罷法，得知自己被告，涂醒哲表示要了解後才回應，面對媒體追問，已搭上電梯的涂醒哲「哈哈」兩聲回應。

涂醒哲幕僚上周發出新聞稿，指臨時會和定期會的時間安排，「明眼人一看即知有政治性的考量」，且外傳國民黨正在推動嘉市藍營參選人「競而不選」，以變相的搓圓仔湯達到實質棄保目的，涂醒哲強烈質疑，莫非是蕭淑麗意圖以臨時會和定期會來綁住涂醒哲，以玉石俱焚的方式成就另一位沒有被法定職務綁住的黃敏惠？當天新聞稿一發出涂、蕭兩陣營過招，蕭淑麗除強調臨時會、定期會必須在法定期限內召開，更批涂醒哲「以小人之心度君子之腹」。

今早臨時會照常舉行，結束後涂醒哲接受媒體訪問時，指他是依法提出建議，但「議會說要開，就來開」，並否認新聞稿中所述搓圓仔湯等言語是他們提出，強調是社會上的普遍想法，是市民或媒體朋友一直在問的問題。

蕭淑麗會後在律師陪同下至嘉義地檢署按鈴申告，指涂團隊有3大「荒謬」，一是涂醒哲習慣性的假公濟私，包括「市民報」、看板、影片都只在影片下方寫上小小的5個字「嘉義市政府」，指涂利用公款假市政宣導之名，行個人競選宣傳之實，就連一個完全是競選語言、政治算計的新聞稿也要用市府新聞稿方式來散發，是整個市府都是他的競選總部？公務人員是否涉嫌行政不中立？

蕭淑麗批涂團隊是抹黑、造謠、不負責任的假議題製造者，指新聞稿皆以「民間議論紛紛」、「競而不選」、「變相的搓圓仔湯」、「玉石俱焚」等不負責任且具有挑逗性、猜測性的文字，來規避自身責任、造謠生事，「這是一個負責的市長或是市長參選人該有的言行高度嗎？」，蕭淑麗說，新聞稿內容已嚴重傷害了多數盡責問政的議員，總觀其言，對我及也對她選情造成衝擊，認為涂醒哲已涉嫌違反刑法第310 條第2 項之加重誹謗罪嫌及違反公職人員選舉罷免法第104 條之意圖使候選人不當選散布謠言或傳播不實罪嫌。

蕭淑麗痛批涂團隊大開台灣民主制度的倒車，重申民主的可貴在於一個賢能的政府，以及強而有力的民意機構來監督，相互合作用最有效的公共資源，來謀求市民最大的福利及公益。涂市長為了自身選舉，大放謬論製造假議題，要規避法律所賦予市議會的監督職權。

蕭淑麗反問涂市長，「你在怕甚麼？」，表示，市議會召開臨時會跟定期會於法有據，而且有例可循。依「地方制度法」由地方立法機關召開臨時會跟定期會，議事日程依「嘉義市議會組織自治條例」，由程序委員會審定、送交大會討論決議定案，都依法行政，涂醒哲惡意曲解、指控，顯已涉及違反「公務人員選舉罷免法」。

蕭淑麗說，議會第4、第5次臨時會議程20日上午11點才召開程序委員會審議，定期會程序委員會尚未召開，市府卻在20當天ㄧ早就發布新聞稿做出不實指控，涂市長真的是「滿腦子想著選舉」。

(中時 )