最萌男友劉以豪「氧你攻略」爆發　私藏手寫日記本大方送

2018年09月25日 13:36 中時 林淑娟

劉以豪。（big issue Korea 提供）

劉以豪。（big issue Korea 提供）

「最萌男友」劉以豪從韓國首爾電視節返台後，即刻投入新戲《我們不能是朋友》拍攝，他不忘抽空與粉絲聚會，9月29日在康是美時代百貨店前舉行「我的美麗日記X劉以豪我氧你」一日店長見面會；劉以豪將使出「氧你攻略」，當天到場的幸運粉絲，有機會上台與他親密浪漫互動，另外還有機會抽中劉以豪私人珍藏的日記本、親筆簽名面膜及美麗日記面膜。

劉以豪去年底在我的美麗日記粉絲見面會上送出私藏圍巾，今年為了一日店長見面會活動，他大方送出珍藏私人日記本，並在日記本上，寫出想對粉絲說的話；他說這本日記本對他來說別具意義，是他去年拍攝日記男神第一支廣告的紀念品，「我非常珍惜它，日記本跟著我有1年多了吧，我在裡面留了一些話，希望透過這次活動送出去，得到日記本的人，一定要跟我一樣好好珍惜!」

他今年擔任「我的美麗日記」一日店長，除安排上架擺貨、在收銀台售貨結帳，也將化身貼心男友，現場「氧你攻略」大放送，與當天抽出的幸運粉絲在台上進行超級浪漫互動；其中包括他為辛苦上班的女友，端上特調咖啡，並替女友敷面膜，一日疲勞全消；與女友並肩散步時，一陣大風吹來，他脫下自己的外套為她披上，超MAN；最後與女友展現令人心動的拍立得自拍橋段，私藏與男友的甜蜜時刻。

劉以豪日前赴首爾工作，期間透過朋友的連繫安排，拍攝big issue Korea封面人物，這也是big issue Korea第一次有國外明星當封面人物；出刊後，他因再度到首爾出席首爾電視節，也趁空檔在當地買了雜誌留念。他近期忙著拍攝戲劇《我們不能是朋友》，過去大多演出陽光暖男的劉以豪，這次要演出霸氣男，他說在韓國首爾電視節頒獎現場遇到「副會長」朴敘俊後，要跟他多學習揣摩，近日演出的戲劇劇中髮型也跟「副會長」神似。他主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》入選釜山影展「Open Cinema」單元，10月初他將隨劇組前往釜山。

(中時 )