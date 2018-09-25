巨石彈珠檯！2噸大理石球滾百公尺 連環撞車輛店家

2018年09月25日 14:03 中時 張穎齊

基隆市樂一路突然出現1顆重達2公噸的大理石球，一路上滾了將近100公尺，撞壞多輛車及店家。（翻攝自基隆人大小事臉書）

基隆市樂一路突然出現1顆重達2公噸的大理石球，一路上滾了將近100公尺，撞壞多輛車及店家。（翻攝自基隆人大小事臉書）

基隆市樂一路突然出現1顆重達2公噸的大理石球，一路上滾了將近100公尺，撞壞多輛車及店家。（翻攝自基隆人大小事臉書）

巨石連環撞！今（25）日上午11時許，基隆市樂一路突然出現1顆重達2公噸的大理石球，一路上滾了將近100公尺，途中撞壞了多部汽機車，最後更撞破一間雜貨店的玻璃，所幸未造成人員傷亡，但也使得當地居民受驚，直呼「真的什麼事都遇的到！」

據悉，陳姓老翁（70餘歲）在樂一路上經營1間古物藝品店，原本委託吊車將1顆重達2噸、直徑約1公尺多的大理石圓球吊掛至一處1樓倉儲內，但吊車卻在過程中沒將繩子綁牢，巨球不慎滑落，如「保齡球」似的連續滾了100公尺，吊車工人不停追逐但仍追不到，致使巨石一路撞壞不少汽機車，最後撞到店家。

議員陳志成獲報後，立即趕往現場，他表示，當時大理石鬆脫後，剛好又遇到樂一路斜坡的地形，所以一路滾下去，撞壞一部休旅車及機車，其中休旅車的前檔受損、前輪塌陷，而雜貨店的玻璃也被撞破、後方牆角柱子也歪了，而休旅車的車主是1名退休5年的張姓員警。

陳翁表示，這間大理石球當年進價100多萬元，目前至少有300萬元，如今發生這件事，他也不知該怎麼說。

至於後續相關賠償，尚待進一步協調。

(中時 )