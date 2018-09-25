高雄》選情膠著綠委急攻韓 藍反擊：聞之心骨寒？

2018年09月25日 13:59 中時 周毓翔

根據近期民調顯示高雄選情陷入膠著，國民黨韓國瑜以誤差範圍的差距緊咬陳其邁，民進黨9名高雄立委今早特別舉行記者會重砲抨擊韓國瑜的母語政策與賭場政見。藍委也隨即舉行記者會反擊，重批民進黨的做法只會抹黑，不會打乾淨選舉，藍委柯志恩還酸，「藍軍有一韓，綠軍聞之心骨寒？」

藍委許淑華、李彥秀、柯志恩、王育敏今天共同舉行記者會反擊民進黨立委對韓國瑜的指控。許淑華駁斥，韓國瑜沒有一項政見是要在旗津設賭場，而是要修正《離島建設條例》，在旗津設立免稅區，民進黨看到韓國瑜追上陳其邁了，還只會這種斷章取義的抹黑。

柯志恩也痛批民進黨指控韓國瑜消滅母語是「子虛烏有」，韓國瑜是要推動校園中英語雙語教學，至於母語的部分則鼓勵在家學習，通過檢定後由市府發獎金，「這是獎勵母語發展還是消滅母語呢？」

柯志恩表示，所有語言專家公認母語學習的最佳場所在家庭，要融入日常生活中，才能收事半功倍的學習效果，透過母語跟家人溝通聯誼，這樣的母語教育更活潑生動，有何不對呢？再者，母語流失最嚴重的地方就是家庭，韓國瑜看到問題、對症下藥，到底有什麼問題？

韓國瑜團隊政策組陳怡安也表示，韓的政見是母語在家學，也會有檢定，而且爸爸媽媽阿公阿媽還可以有獎金，而不是硬塞一堂課到學校裡。她也反酸，民進黨「飛蚊症」很嚴重，看到黑影就要亂拍，給韓國瑜硬戴帽子，「不過因為韓國瑜禿頭，戴了帽子會更帥，呼籲陳其邁光明正大來跟韓國瑜做政策辯論。」

(中時 )