網友怒po虐兒家長地址 保護司：勿上傳、轉載個資

友善列印
中時
林周義

新竹近日爆發兒虐案，3歲男童疑似遭父親與同居女友家暴，遭綁束帶且傷痕累累，引發網友怒火，在臉書上公開兒童照片、施虐家長地址，供人「肉搜」。衛福部保護服務司對此表示，幫助兒少的同時應注意資訊保密，勿將個資上傳、轉載，以維護個案隱私。

中秋連假期間，該名孩童的生母帶著大女兒驚喜探訪，卻驚見自己的孩子全身赤裸，遭束帶綁著。該名孩童眼球瘀血，嘴唇沾有排泄物，且骨瘦如柴，懷疑遭受虐待。

友人將此上傳爆料公社，引起輿論發酵。網友痛罵孩子生父，並將其與同居女友臉書帳號、住址公開，更有人直接到府上「肉搜」。

保護司司長林維言表示，未經完整瞭解就過度揭露個案資訊，將對孩子造成傷害，「孩子現在可能還小，但在長大後看到這些言論，恐怕遭受衝擊」。若孩子仍有其他家庭成員一併捲入輿論，影響的就不只是孩子本身。

林維言表示，保護司作為中央的角色，以社會教育的立場，呼籲大眾以正確的方式關心受虐者。在得知相關資訊時，可撥打113保護專線，讓公權力介入兒少救援，同時勿將兒少的影像、聲音、家屬姓名及其關係、就讀學校或班級等個人基本資料公開，發揮兒少保護的精神，與政府共同合作。

衛福部表示，目前已從全面的教育、社區宣導進行暴力防治的事前預防。另也佈建社福中心，強化家庭處遇與對行為人的處罰（兒少法規刑責得加重1/2），以進行事後補救，讓傷害降低。

(中時 )

400名弱勢原民學童 同聚日暉團聚… 「灣生」找到出生地 感謝中市府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。