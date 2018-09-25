網友怒po虐兒家長地址 保護司：勿上傳、轉載個資

2018年09月25日 14:18 中時 林周義

新竹近日爆發兒虐案，3歲男童疑似遭父親與同居女友家暴，遭綁束帶且傷痕累累，引發網友怒火，在臉書上公開兒童照片、施虐家長地址，供人「肉搜」。衛福部保護服務司對此表示，幫助兒少的同時應注意資訊保密，勿將個資上傳、轉載，以維護個案隱私。

中秋連假期間，該名孩童的生母帶著大女兒驚喜探訪，卻驚見自己的孩子全身赤裸，遭束帶綁著。該名孩童眼球瘀血，嘴唇沾有排泄物，且骨瘦如柴，懷疑遭受虐待。

友人將此上傳爆料公社，引起輿論發酵。網友痛罵孩子生父，並將其與同居女友臉書帳號、住址公開，更有人直接到府上「肉搜」。

保護司司長林維言表示，未經完整瞭解就過度揭露個案資訊，將對孩子造成傷害，「孩子現在可能還小，但在長大後看到這些言論，恐怕遭受衝擊」。若孩子仍有其他家庭成員一併捲入輿論，影響的就不只是孩子本身。

林維言表示，保護司作為中央的角色，以社會教育的立場，呼籲大眾以正確的方式關心受虐者。在得知相關資訊時，可撥打113保護專線，讓公權力介入兒少救援，同時勿將兒少的影像、聲音、家屬姓名及其關係、就讀學校或班級等個人基本資料公開，發揮兒少保護的精神，與政府共同合作。

衛福部表示，目前已從全面的教育、社區宣導進行暴力防治的事前預防。另也佈建社福中心，強化家庭處遇與對行為人的處罰（兒少法規刑責得加重1/2），以進行事後補救，讓傷害降低。

(中時 )