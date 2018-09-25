「灣生」找到出生地 感謝中市府：阿里阿多

2018年09月25日 14:07 中時 盧金足

「灣生回家！」日籍人士西村（右二）在台中市府研考會服務中心人員熱心查詢後，順利找到在台中市的出生地。（盧金足翻攝）

外籍人士（右）詢問台中市府服務中心，如何辦理外僑居留證展期事宜，市府服務人員提供資訊、引導等貼心服務。（盧金足翻攝）

一名1945年在台中市出生的日籍人士西村，到市府研考會以日語表示，「想找尋自己出生的地方」，二戰結束後，被遣送回日本，很想看看當時出生的地方。經服務中心努力查詢，發現日據時代的「壽町」，光復後改為「西區福壽里」，2002年再整併為「西區民生里」，讓「灣生」順利找到出生地，也找回懷念的台灣人情味。

年過七旬的西村說，二次世界大戰結束後，他被倉促遣送回日本，直到現在才來到台灣，雖然隔了一甲子以上的時間，年紀愈大愈想念出生及度過童年的台中，來市府洽詢後，發現接待的人員都很親切熱心。

西村表示，從日本來台灣之前，還擔心歲月變化，物換星移，不知從何找起，獲市府幫助找到地址後，頻頻向研考會人員道謝，懷抱著興奮又期待的心情，與家人重返70多年前的出生地，當時年紀小，記憶不多，但在台灣出生的緣份，就像臍帶一樣連結著他的生命意義。

台中市府研考會主委柳嘉峰指出，市府設有2處服務中心為面對民眾的第一線據點，成為外籍人士洽公的諮詢服務櫃，以「您的小事，是我的大事」精神，用心服務洽公民眾，不同國籍或語言，都感受市府服務的溫度。

柳嘉峰說，還有一名英國籍女士詢問在台登記結婚應準備的文件及證明，經櫃台人員洽詢西屯區戶政事務所後，告知除了護照，另需檢附中英版本的駐外單位驗證單身證明；而僑居留證展期事宜，服務中心也都能查詢後給予詳細說明。

研考會指出，2018台中世界花卉博覽會即將於11月3日展開，將有許多外籍人士前來台中市，市府服務中心結合英、日語志工人力，也搭配內政部的外國民眾在台生活諮詢服務免費專線，提供貼心服務，讓外國朋友對台中市留下好印象。

(中時 )