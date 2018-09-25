嘉義》涂醒哲被蕭淑麗告 涂競選總部：蕭自己打臉自己

嘉義市議長蕭淑麗今25日上午到嘉義地檢署遞狀告市長涂醒哲。（呂妍庭攝）

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嘉義市長涂醒哲競選總部指蕭淑麗指控涂醒哲的說法不能成立，是自己打臉自己。（呂妍庭攝）

參選嘉義市長的嘉市議長蕭淑麗今25日上午到嘉義地檢署按鈴申告，遞狀告市長涂醒哲涉嫌加重誹謗和違反選罷法，得知自己被告，涂醒哲表示要了解後才回應，不過涂醒哲競選總部總幹事陳茂松卻說蕭指控涂醒哲的說法不能成立，是自己打臉自己。

陳茂松指出，蕭淑麗議長今天是以「市長參選人」發新聞稿，說明議會召開臨時會、定期會的確有政治性意圖，而且有選舉考量，否則蕭淑麗大可以議長身分在議會正式對外說明即可，而非以市長參選人身分嘉義地檢署按鈴申告涂醒哲，證明蕭淑麗想把議題導向選舉，她指控涂醒哲市長的說法不能成立，是自己打臉自己。

陳茂松指出，請蕭淑麗議長重新把市政府發出的新聞稿看清楚，再決定最適當的做法，不應該莽撞行事，自陷泥沼，屆時將無法自清。蕭淑麗是現任議長，也是登記參選嘉義市長的候選人，所有牽涉到議會和她競選行為者皆屬可受公評之事，嘉義市長選舉有沒有人進來「喬」、讓特定人「競而不選」以致造成「變相的搓圓仔湯」的情況，若蕭淑麗了解其中來龍去脈，歡迎她向市民與社會大眾說明，其中的主事者涉及國民黨的競選策略和國民黨高層，若是蕭淑麗自認不受國民黨選舉謀略所影響，歡迎她公開聲明她將獨立參選到底，不會成為國民黨的選戰棋子。

(中時 )

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