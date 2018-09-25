政府管制領取陸居住證 台商：政黨這方面不太明智

2018年09月25日 14:10 中時 曾薏蘋

大陸9月1日起開放港澳台居民申辦居住證措施，政府定調將管制領取的民眾，巴拉圭商會會長林進吉今出席「世界台灣商會聯合總會第24屆年會開幕典禮」受訪表示，這也是必會對年底的選舉帶來影響，「政黨這方面，我覺得不太明智」，「政府是不是應該要慎重思考這件事」。

對於外界傳言大陸台商如果頻繁跟民進黨接觸，對岸官方會不會有不開心的情形？ 世界台灣商會聯合總會副總會長、亞洲區總會長江文洲坦言，「這是事實」，但身為台商都是愛國家且不參與政治的，他自己身為東南亞台商，在東南亞地區都滿自由的，當地政府都沒有多干涉。

對是否呼籲台商年底回台灣投票，世界台商聯合總會總會長林貴香今受訪表示，總會成員來自六大洲，商會宗旨就是愛台灣，但「我們不講政治與宗教」，只要透過民主社會選出來的政府都會支持，沒有特別要呼籲。

今年中秋節，世界台商聯合總會與陸委會台商聯誼會都在今天舉辦活動，蔡英文出席世界台商聯合總會年會開幕，陳建仁則出席大陸台商秋節聯誼晚宴。

「世界台灣商會聯合總會第24屆年會開幕典禮」今舉行，林進吉被問到有關大陸居住證議題時指出，台商方面確實有在討論，最近他剛好去中國大陸一趟，跟台灣的朋友閒聊，對於這方面也都滿擔憂的，身為台灣的國民，長期在國外工作，如果拿了居留證而喪失台灣公民權的話，也是非常無奈。

至於政府祭出限制公民權的手段，是否對年底的選戰帶來影響？林進吉直言，如果喪失公民權就喪失了選舉權了，這對於選舉勢必也會帶來影響。

世界台灣商會聯合總會副總會長、亞洲區總會長江文洲則認為，世界台灣商會聯合總會台商屬於僑委會的管區，並不是陸委會，所以海外台商應該比較不會有這樣的問題。但中國大陸台商跟海外台商有一點區隔，中國大陸的台商比較有政治的敏感度，海外台商就沒有這樣的隱憂。

被問到年底選舉，世界台商聯合總會總會長林貴香說，台商在會場上不會談這些，可能私人場合才會談到。

林進吉說，巴拉圭距離台灣轉機要30幾個小時，路途遙遠要回來台灣投票比較困難。不止是這一次，而是中南美洲台商回台投票意願都很低。他建議政府考慮開放在駐外使館投票。

至於兩黨年底是否已經在搶人回台投票，江文洲表示，台商都沒有黨派、都愛台灣，台商有個人屬性，不方便說支持哪個黨。

(中時 )