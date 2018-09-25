中市勞工局推動社創 鼓勵青年投入社會事務

台中市府勞工局推動培力社創工作坊，鼓勵青年投入社會事務。（盧金足翻攝）

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中時

台中市政府勞工局推動「社會創新-非營利組織培力計畫」，從培力工作坊、顧問輔導、觀摩參訪、實習生媒合、採購媒合等5面向，培力在地社會創新團隊、有意願建構社企營運能力的個人及非營利組織，引領青年投入社會創新事務。

台中市府勞工局長黃荷婷說，鼓勵青年發揮創意，解決社會問題，今年度推動「社會創新-非營利組織培力計畫」，將舉辦10場體驗式「翻轉你的思惟訓練」工作坊，邀請移工、街友、綠能、銀髮、教育等領域社會企業創業家分享經驗。

參加「街友人生百味工作坊」的學員指出，大部分學員都是首次接觸街友議題，一般人對於街友的態度以漠視居多，且因刻板印象貼上負面標籤，透過工作坊及實際體驗街賣活動，引導學員了解街友這個族群。

此外，透過觀察路人反應及被拒絕的經驗，讓學員反思自己是否平常也這樣待人，也更能以同理心關懷身旁的人及思索街友的服務方案。

為協助在地社創團隊運用資源，提升營運能力，勞工局規畫在10月辦理「翻轉舊世代X創意激盪」、「社創英雄傳：果子Feat.好伴」2場全日觀摩參訪，帶領學員走訪苗栗「藺子」、后里「梨理人」與豐原「好伴」、中區「果子文創」等。

而10月底的商品媒合會，將協助社創團隊以電梯簡報PK台中在地企業，爭取優先採購訂單，跨出企業採購的重要一步。

(中時 )

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