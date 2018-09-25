防堵非洲豬瘟 防檢局上周查獲未煮熟豬肉產品5件

旅客自中國大陸帶回之肉燕。（防檢局提供）

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防堵非洲豬瘟入境，農委會動植物防疫檢疫局今（25）日表示，上周17至23日於松山機場及桃園國際機場，查獲旅客自中國大陸攜帶未煮熟之豬肉產品肉燕、燕皮共5件，包括松山機場4件、桃園機場1件，已依動物傳染病防治條例，處以最高額1萬5千元罰鍰。此外，防檢局採樣抽檢入境豬肉產品，至今完成檢驗102件，均為陰性，無非洲豬瘟病毒。

防檢局統計，自9月起至23日，旅客自大陸返台違規攜帶豬肉產品累計71件，其中，攜帶未煮熟豬肉產品，被處以1萬5千元最高罰鍰者共8件。農委會防檢局動物防疫組組長彭明興表示，上周查獲5件皆為國人返台帶回未煮熟之肉燕、燕皮，處以1萬5千元，另有27件為煮熟豬肉製品，則開罰3千元。

此外，針對中國大陸入境豬肉產品，防檢局自8月27日起採樣送檢，迄今共採樣149件，完成檢驗102件，檢驗結果均為陰性，沒有非洲豬瘟病毒。

中國大陸農業農村部21日公布吉林省發生第23例非洲豬瘟疫情，內蒙古也接著再爆發2例，累計至今，中國大陸非洲豬瘟疫情已擴及8個省／區、共25例，疫情仍繼續擴大。

此外，近來通訊軟體LINE上流傳有「中國大陸病死豬肉流入台灣」及「病死豬肉經由泰國及越南改包裝轉運到我國」訊息，防檢局表示，因中國大陸為口蹄疫及非洲豬瘟疫區，我國並未開放輸入動物或動物產品，目前開放輸入豬肉之國家均為非疫區（歐洲或美國）；並且，我國也會派員到該國實地查核，才同意直接輸入，不可能經由泰國、越南改包裝轉運我國。

(中時 )

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