北農停車場年賺7000萬！財委會要求市府收回自營

2018年09月25日 14:53 中時 陳燕珩

北市府與北農總經理吳音寧多度槓上，今天市府市政會議才通過「吳音寧條款」，未來將依法要求她到議會備詢。上午議會財建委員會審查預算時，藍營議員則主張市府應把委託北農經營的停車場收回，自己營運賺錢，委員會最後做出附帶決議，要求11月合約到期後，直接收回第二果菜市場附屬停車場或調高使用費。

北農本業沒有賺錢，平時仰賴停車場、冷凍庫等收入才有盈餘，但停車場所有權屬於市府，每次談論到吳音寧不備詢、勞退金準備不足及發放員工獎金等爭議時，都有議員要求市府收回停車場自營，用以制衡北農。

財委會上午審查市場處預算，議員陳義洲詢問北農停車場淨利有多少？市場處官員說，第一和第二果菜市場停車場年收約1.1億元，扣除成本約有7000多萬淨利，每年繳給市府約2900萬使用費，其餘約5000多萬為北農收入。

現場議員聽聞不滿說，市府每年放棄5000萬收入，把停車場交給北農經營，但對方處處與市府作對，總經理又不來備詢，實在沒道理。委員會召集人鍾小平強調，過去可以睜隻眼閉隻眼，但現在中央和地方已決裂，應把帳算清楚。

市場處表示，第一果菜市場停車場去年已簽新約，第二果菜市場則在11月底將重新議約，除B3是公共停車場，其餘室內車位均屬於批發市場經營範圍的附設停車場，受農產品市場交易法規範，就算要收回恐怕只能針對B3部分；不過，委員會會後仍做出附帶決議，要求年底合約到期就收回第二果菜市場附屬停車場，以維護市府權益。

對此，吳音寧表示，北農受市府委託經營兩個停車場，每年都有繳交租金和使用費給市府，這2300個停車位包括採購車、公車和自用小客車等使用需求，希望討論公共政策時，先以市民福祉為最主要考量，不要就吳音寧個人去討論。

(中時 )