因應陸、俄威脅 美CIA擬在全球部署更多間諜

2018年09月25日 14:26 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網25日報導，美國主要情報機構正準備擴大其在全球的存在，以消除所謂「情報鴻溝」，並應對來自俄羅斯和大陸這種主要大國與日俱增的威脅。

美國中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）24日回到母校肯塔基州路易斯維爾大學，參加麥康奈爾中心傑出演講者系列活動並發表演講。她稱，把從反恐轉回針對國家的更加傳統的間諜活動，是CIA的「戰略重點」。又說，掌握美國當前和潛在對手的更好情資，是情報機構面臨的「最困難問題」之一。

哈斯佩爾在演講中說，「我們正在加強對民族國家對手的關注。」她還表示，情報機構「現在跟我們在世界各地的盟友的合作，比任何時候都更緊密。」這是她今年5月成為CIA局長後的首次公開亮相。

她還說，她想要「增加駐海外人員的數量」。她說，「有更多的駐外人員就能有強有力的態勢。」作為行動的一部分，哈斯佩爾說，CIA希望招募更多講外語的人，包括中文、阿拉伯語、法爾西語（波斯語）、土耳其語、法語和西班牙語流利的人。

哈斯佩爾的演講內容，反映了去年下半年更廣泛《美國國防戰略》中的重點。該戰略呼籲對各個對手國家採取反擊行動，來改變現在對美國不利的全球力量平衡。

美國之音報導說，哈斯佩爾尤其針對中國大陸表達了擔憂，她說，大陸正「努力消除美國的影響力，以達成自己的目的。」她說，「我們確實在非常密切地監視他們似乎正在自身地區以外擴大影響力的行動，這些地方包括非洲、拉美、太平洋島嶼和南亞。」

這位CIA局長說：「我們對他們使用的某些手段感到擔憂，比如向貧困國家提供投資和這些國家可能無法償還的貸款。我們希望這些國家能意識到自己的主權，意識到外國對他們的基礎設施和國家安全設施進行投資，可能最終會損害他們的主權。」

哈斯佩爾羅列了CIA其它幾個工作重點：

多元化：哈斯佩爾說，1980年代末當她在CIA時，那「是個徹底由男性主導的機構」。她說，「呼籲多元化和包容性，是我成為CIA局長後的工作重點之一，這並不奇怪。CIA的全球任務要求我們招募和保有美國最好、最聰明的人才，不論性別、種族或文化背景。」

毒品：哈斯佩爾說，「CIA將加大海外緝毒調查的力度。」她稱鴉片類藥物的氾濫，是「殺死美國人超過任何恐怖組織」的威脅。

伊朗：哈斯佩爾說，經濟自顧不暇的伊朗居然不斷花錢，扶植敘利亞總統巴夏·阿塞德政府，擴張在巴格達的影響力、支持葉門「青年運動」叛軍。她還說，「我們正密切非常關注地伊朗在該地區的惡意活動。我們會抗擊這種活動，讓那些國家決定自己的道路。」

透明度：哈斯佩爾說，「對我們CIA的人來說，沒有什麼比贏得美國人民信任的責任更為重要。世界上沒有哪家主要情報機構比我們更加全面地受到監督了，這也是應該的。」在她被確認為CIA局長前，哈斯佩爾曾因她在主管位於泰國的一座秘密審訊中心和銷毀審訊錄音帶中所扮演的角色，而受到嚴厲批評。

士氣：哈斯佩爾說，「CIA是一個非常堅韌不拔的工作團體，我們一般極度關注自己的使命，一般不去注意首都的政治爭吵。」

(中時 )