靜宜大學遊戲動畫體驗營 網頁遊戲開發輕鬆學

2018年09月25日 14:46 中時 陳世宗

2天課程及實作中，引導高中職學生在6小時，不需撰寫程式碼，即可學會網頁遊戲開發。（陳世宗攝）

初學者僅需調整2D圖像細部參數，即可創造細緻、生動、擬真的角色。（陳世宗攝）

靜宜大學「專業ＡＲ／ＶＲ遊戲開發教室」，與會學生體驗由資傳系學生自製的ＶR遊戲。（陳世宗攝）

設計遊戲動畫也可以很簡單！隨著數位內容產業蓬勃發展，靜宜大學規畫「遊戲動畫體驗營」，在2天課程及實作中，引導高中職學生在6小時，不需撰寫程式碼，即可學會網頁遊戲開發；並利用日本研發的Live2D軟體，僅需調整2D圖像細部參數，創造細緻、生動、擬真的角色。

靜宜大學資訊學院院長蔡英德說，全球遊戲市場玩家超過20億人，該校與台中市政府教育局，透過青年希望工程「學用合一人才培育計畫」，規畫動漫設計、遊戲開發及影視創作等系列營隊；不僅協助高中職學生探索性向、興趣，也期望培養跨域專業人才，以創意作品，帶動產業升級轉型。

資傳系主任劉國有表示，台灣有許多優秀的玩家，因對遊戲熱情，擁有強烈的學習動機，更成為獨立遊戲開發團隊，且技術與創作實力不亞於專業知名大廠；遊戲開發涉及腳本企劃、美術設計、程式開發及音樂音效等環節。

劉國有說，兩天課程讓學生體驗開發、瞭解Construct2與Live2D兩款入門開發套件的功能操作、遊戲及動畫設計邏輯等基礎概念，對於有意深化此領域技術及設計的學生，具高度啟發與引導作用；鼓勵學生只要技術能力到位，對未來職涯的多元發展與工作選擇都有助益。

自學生郭博淵表示，營隊中不僅學習遊戲開發的基礎知識，並體驗Construct2遊戲引擎，以下拉式選單，快速製作2D遊戲，簡化程式撰寫流程，初學者可更容易進入程式編寫世界，受益良多！

大明高中吳建徳指出，他自學2D與3D遊戲相關引擎，因之前沒有老師教導，無法深入學習。在靜宜大學營隊中，接觸另一種2D遊戲開發引擎，比起自學軟體，更清楚易懂，也能做出好作品；感謝教師的指導，課程內容很專業，希望未來能有更長天數的研習課程。

(中時 )