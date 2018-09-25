少子化列國安問題 市議員關心中市生育率

2018年09月25日 14:52 中時 陳世宗

少子化問題被列為國安問題！台中市長林佳龍推出「托育一條龍」，期盼能提升生育率！市議員張廖乃綸25日質疑市府設立公拖公幼牛步化，無法營造友善托育環境，讓生育率持續下滑。社會局表示，104年底至107年7月，0至6歲人口大幅增加1萬3477人，幅度達7.32％成效良好。

張廖乃綸指出，縣市合併後，103年粗出生率達9.66‰，104年推出「托育一條龍」後，粗出生率下滑到9.63‰，105年再降到9.31‰，去年106年首度跌破9‰，只有8.76‰；今年1月～8月初出生率只有5.31‰，比去年同期的5.74‰還要少。

張廖乃綸說，政府規定家長把孩子送到加入準公共化的托嬰中心或合格保母才能領6000元的托育補助，否則就只能領2500元，等於是變相強迫托嬰中心或合格保母加入準公共化，強迫成為政府公共托育的加盟店。

社會局長呂建德表示，托育一條龍以社會投資理念，讓青年家庭得以平價取得托育資源，也讓青年家庭較願意生養。依據民政局統計，100年12月底0至6歲人口數約17萬635人，至103年12月底人口數成長至17萬6977人，幼兒人口增加6342人，幅度3.72%。

呂建德強調，104年推動托育一條龍後，104年12月底0至6歲人口數已成長至18萬3928人，至107年7月底人口數成長至19萬7405人，幼兒人口增加1萬3477人，幅度達7.32％。

(中時 )