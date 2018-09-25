少子化列國安問題 市議員關心中市生育率

市議員張廖乃綸25日質疑市府設立公拖公幼牛步化，無法營造友善托育環境，讓生育率持續下滑。（陳世宗攝）

友善列印
中時

少子化問題被列為國安問題！台中市長林佳龍推出「托育一條龍」，期盼能提升生育率！市議員張廖乃綸25日質疑市府設立公拖公幼牛步化，無法營造友善托育環境，讓生育率持續下滑。社會局表示，104年底至107年7月，0至6歲人口大幅增加1萬3477人，幅度達7.32％成效良好。

張廖乃綸指出，縣市合併後，103年粗出生率達9.66‰，104年推出「托育一條龍」後，粗出生率下滑到9.63‰，105年再降到9.31‰，去年106年首度跌破9‰，只有8.76‰；今年1月～8月初出生率只有5.31‰，比去年同期的5.74‰還要少。

張廖乃綸說，政府規定家長把孩子送到加入準公共化的托嬰中心或合格保母才能領6000元的托育補助，否則就只能領2500元，等於是變相強迫托嬰中心或合格保母加入準公共化，強迫成為政府公共托育的加盟店。

社會局長呂建德表示，托育一條龍以社會投資理念，讓青年家庭得以平價取得托育資源，也讓青年家庭較願意生養。依據民政局統計，100年12月底0至6歲人口數約17萬635人，至103年12月底人口數成長至17萬6977人，幼兒人口增加6342人，幅度3.72%。

呂建德強調，104年推動托育一條龍後，104年12月底0至6歲人口數已成長至18萬3928人，至107年7月底人口數成長至19萬7405人，幼兒人口增加1萬3477人，幅度達7.32％。

(中時 )

靜宜大學遊戲動畫體驗營 網頁遊… 誤以為痔瘡！直腸腫瘤長到肛門外…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。