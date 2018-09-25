MLB》紅襪奪隊史最多106勝 奪冠機率8成3！？

紅襪主場擊敗金鶯，拿下創隊史新猷的單季106勝，也確保季後賽的全程主場優勢。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

美聯MVP大熱門貝茲（Mookie Betts）25日在2局下開轟，連3場敲出全壘打，幫助紅襪以6比2擊敗金鶯，拿下本季第106勝，不但創下成軍118年單季新猷，也是大聯盟2001年以來最高紀錄，確保紅襪今年季後賽的全程主場優勢，台灣球員林子偉此役則未上場。

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事實上，自從2001年水手的單季116勝以來，就沒有大聯盟球隊單季能拿下超過105勝。更重要的是，106勝讓紅襪確定是本季例行賽戰績最佳隊伍，而過去他們6次達到這樣的成績時（包括並列第1），共贏得5座世界大賽冠軍。

紅襪貝茲連3場開轟，單季32轟也是個人生涯最佳紀錄。（路透）

「我們應該喊個暫停，享受這一刻，」紅襪教頭柯拉（Alex Cora）說：「我們知道10月還有重要任務，但能在這個高度激烈競爭的分區達成這個成就，是非常令人驚豔的。」

紅襪過去的單季最佳戰績是1912年的105勝，當時陣中擁有名人堂球星胡珀（Harry Hooper）、史畢克（Tris Speaker），接著著名的強打泰德威廉斯（Ted Williams）在1946年領銜打出104勝，直到今年才創隊史新高。

(中時電子報)

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