弘文高中「走讀．生活．創遊趣」落實108課綱

弘文高中「走讀．生活．創遊趣」落實108課綱。（陳淑娥攝）

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弘文高中的選修課落實自發、互動、共好理念。（陳淑娥攝）

弘文高中獲得教學卓越銀質獎殊榮，25日舉行課程演示成果發表會，校長張輝政表示，選修課「走讀．生活．創遊趣」落實108課綱，自發、互動、共好的理念，透過教師團隊的帶領，積極培養學生觀察力等。

弘文高中「走讀．生活．創遊趣」由國文、歷史、地理、資訊等跨領域教師群及社區專家帶領，結合文本閱讀，融合學科知識，讓學生拍下自己喜歡的照片及寫下文字，進一步覺察自己與世界的關係。

高二黃薏軒說，參與假日聚興山走讀課程後，才知道原來地理、歷史跟文學可以靠近生活，我們總想讓自己過的更好，卻遺忘了最好的生活是由身邊的一點一滴、一草一木累積而來的。

張輝政指出，弘文高中的選修課「走讀．生活．創遊趣」落實108課綱，自發、互動、共好的理念，學生應知道知識是彼此連結的，而是需要自己主動觀察、學習、探索。透過教師團隊的帶領，積極培養學生的觀察力、資訊力、感受力、創造力、分享力，稱之為「弘文人品味SENSE超能力」。

團隊教師帶領學生走出教室，讓學生在生活情境中探索在地文化，透過社會參與思考自身文化，運用自主行動與世界連結，用多元的方式與世界溝通互動，能夠讓學習的情境不斷遷移，成為一個終身學習者。

張輝政強調，「多元創新、國際弘文」是學校辦學理念，優質的績效更獲得106年度教育部新課綱雙前導學校的殊榮。學校積極開發課程，榮獲台中市教學卓越獎第1名肯定，晉級參加全國決賽，全校師生的努力獲得全國教學卓越銀質獎殊榮。

(中時 )

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