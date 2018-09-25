新竹兒虐案》男童母親哽咽澄清：我的孩子不會隨地大小便！

2018年09月25日 15:07 中時 徐養齡

新竹3歲男童家暴受虐案延燒，男童母親25日在兒權會理事長王薇君陪同下，首度公開露面，澄清她的孩子沒有學習障礙、隨地大小便等問題，男童爸爸及外界、網路言論並非事實。

「我的孩子以前很活潑，很愛撒嬌。」男童母親哽咽說，感謝大眾對此事關心及幫忙，目前孩子已經得到妥善的安置，請社會大眾不用擔心，監護權方面及虐童案司法訴訟，都由兒權提供的律師會協助。

關於媒體及網路上聲稱孩子有學習障礙、亞斯伯格症、隨地大小便，她今天已經請醫院證實，並沒有就診紀錄，她大小便都會開口說，所以這是爸爸的管教問題，她的小孩原本是很活潑的，也很會撒嬌，並非爸爸說的那樣。

兒權會理事長王薇君表示，希望藉此機會，釐清外界不實的資訊，對於他人而言，孩子有學習障礙、亞斯伯格症、甚至隨地大小便，可能不當一回事，但對媽媽而言卻是很大的傷害。

她認為，當下媽媽發現孩子全裸受虐，其創傷之大，外界難以想像，因此任何不實的報導或言論對她而言都是很大的傷害。

社會處前處長陳雪慧對此也站在社工的角色，發表一系列聲明，希望各界給兒少及社福單位多些支持。

陳雪慧聲明表示，對於曾經領導過的同仁，他們不只全都是專業的社工，也是孩子的爸爸、孩子的媽媽。站在孩子的處境，怎麼可能不感同身受。雪慧回到社會工作的初衷、站在推動公眾事務的出發點，我想向中央政府大聲呼籲、也想要向市民朋友說：

1.兒童保護相關法律，對許多一線社工來說，是一場已經持續超過20年的仗。作為其中的一份子，我們還是再次呼籲中央政府能夠主導盡快修法，對虐童者的刑責適度調整，希望社會上還有一些法律能真正確保「小孩是無辜的」。

2.我相信很多人看到新聞，都會感受到強烈的憤怒。但是，站在孩子立場想：你希望自己長大後，去Google搜尋當年自己發生的事情，這個社會上的人，是怎麼評論、描述他們的感受？大家一定都希望，眼前的不幸，能成為最後一個遺憾。不過，當遺憾真的再次發生時，我們還是必須鼓起勇氣和理性，問自己「還能夠為孩子做一點什麼？」

3.我要求公權力代表、政府領袖，必須繼續以孩子的最佳利益為唯一原則，守護城市裡的孩子們。

(中時 )