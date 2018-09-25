迎賓河筏子溪「TAICHUNG」成打卡熱點 周邊亂象橫生

2018年09月25日 14:59 中時 陳世宗

台中市政府打造筏子溪迎賓廊道，醒目立體文字地標「TAICHUNG」成為熱門打卡新地標。市議員陳世凱25日為民請命說，目前周遭設施嚴重不足，包括無路燈、停車格不足、路面不平整等；市長林佳龍強調，未來將與三河局等機關協調，逐步完善筏子溪迎賓河畔觀景環境。

市議員陳世凱、朱暖英25日在市政總質詢時，關心筏子溪迎賓廊道周邊道路、停車場、路燈等相關公共設施；朱暖英抨擊說，市府斥資鉅額公帑，卻因缺乏相關配套措失及建設，目前淪為藏汙納垢、雜草叢生。

陳世凱指出，目前卻發現周遭設施是嚴重不足，其中包括無路燈、停車格甚至連路面也非常不平整，這不但造成民眾的便，也可能造成台中市城市形象下降，陳世凱要求相關單位立即改善該道路，包括道路重新鋪設、路燈設置等等，以期改善成果帶來更大的觀光效應。

市長林佳龍說，筏子溪維護管理工作隸屬於水利署第三河川局，市府當初進行筏子溪迎賓廊道計畫時，已與三河局有多次協調，研議使用廊道對面的停車空地做臨時停車場，或運用不遠處的高架橋下空地增設停車空間。

林佳龍強調，市府規畫公共建設就像針灸療法，針對「一個點」做調整，周邊的環境也將逐步由民間、政府、中央協力完善；未來市府將積極與三河局及相關機關協調，逐步完善筏子溪迎賓河畔，提供更安全、舒適的運動及觀景環境。

(中時 )