房價交通綠地誘因 中市單元2、12期吸引豪宅客

2018年09月25日 15:00 中時 盧金足

台中市7期坐擁府會重鎮、百貨商圈，加上有台中國家歌劇院藝文地標，成為蛋黃區的精華地段，但這幾年來面臨開發飽和，不少豪宅客轉而跨進單元2、12期重畫區，品牌建商也爭相卡位插旗，躋身房市新熱區。

不動產業者依據內政部實價登錄資料指出，台中西屯區6至7月份交易資料顯示，總價在3000至4000萬之間的成交物件計有14筆，其中13筆資料為屋齡3年以上的建案。

位居台中市7期南、北兩頭的單元2與12期成為豪宅客新選擇，又位居74號快速道路市政匝道通往單元2、青海匝道通往12期，該兩區地位如同門戶特區。

開發商指出，單元2重畫區必須以臨20米以上馬路、超過千坪基地等條件，才能建造大樓產品，造就整體重劃區成為開放視野、大面積綠覆的花園城市，大樓產品也相對搶手，不少7期豪宅建商如寶輝、精銳、雙橡園、林鼎、銳宇等早已搶進推案。

備受矚目的是單元2北側市政南一路段，集結陸府、雙橡園、寶輝、久樘開發等品牌建商，新成屋案陸府「植森」，以21％建蔽率、282％綠覆率、戶戶植樹大陽台等生態規畫。

將進場的預售案雙橡園「S1特區」、寶輝「City Park」都主打以超越7期的設計，吸引豪宅客移居單元2。

12期新成屋坪數規畫，多以中坪數為主，相近7期豪宅規畫的建案有久樘「瑞璽」、與「天空的院子」；正對千坪公園的久樘「瑞璽」、久樘「香坡」擁有開闊景觀優勢，吸引不少7期與北部客源。

久樘「瑞璽」規畫單純雙拚、38戶的精品社區，將自然綠意大尺度引入室內，吸引住在高密度的7期豪宅客；久樘「瑞璽」還提供客製化空間服務，隨住戶喜好規畫。

訴求生態建築的懋榮「天空的院子」，配備「E管家雲端平台」智慧化提供社區服務，獲「國家級智慧建築標章」加持

，成房市最佳賣點。

(中時 )