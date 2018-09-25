「日月潭新八景」票選出爐　九蛙疊像高居榜首

日月潭九蛙疊像以「九蛙夕照」之景，榮登《日月潭新8樂．新八景》榜首。（九族經理黃瑞奇提供）

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「緋色櫻湖（九族櫻花湖）」榮獲第二。（九族經理黃瑞奇提供）
第三景「騎享優游（水上自行車道）」。（沈揮勝攝）
「向山映月（向山遊客中心）」支持者亦多，獲得第四。（沈揮勝攝）
第五景「水社迎曦（水社壩）」。（沈揮勝攝）
第六景「微笑山谷（大竹湖）」。（九族經理黃瑞奇提供）
第七景「山中明珠（拉魯島）」。（沈揮勝攝）
第八景「情定日月（永結同心橋）」。（沈揮勝攝）
評選時前12景的成績表。（沈揮勝翻攝）
九蛙疊像，不管是日月潭水滿或乾旱，都會很自然地成為話題。（沈揮勝攝）
九蛙疊像，不管是日月潭水滿或乾旱，都會很自然地成為話題。（沈揮勝攝）

日月潭山光水色，自古為文人雅士吟詠之勝境，清代即有「潭中浮嶼、潭口九曲、萬點漁火、獨木番舟、水社朝霞、荷葉重錢、番家杵聲、山水拱秀」等知名八景。

最近，日月潭國家風景區管理處為因應時空背景改變，依據年輕族群思維、3C產品普及化，以及旅遊打卡自拍的方便性，8月1日起至9月15日舉辦「日月潭新八景」網路票選活動，再擇優12景點聘請專家委員做第二階段複選，日月潭「九蛙疊像」在兩階段評選中，均以壓倒性高分榮登日月潭新八景之首。

《日月潭新8樂．新八景》分別為「九蛙夕照（九蛙疊像）」、「緋色櫻湖（九族櫻花湖）」、「騎享優游（水上自行車道）」、「向山映月（向山遊客中心）」、「水社迎曦（水社壩）」、「微笑山谷（大竹湖）」、「山中明珠（拉魯島）」、「情定日月（永結同心橋）」。

第一階段網路票選活動中，九蛙疊像囊括逾六成票數，在占總分60%的初選中已奠定勝基；第二階段13名專家評委雖一致給向山遊客中心最高分，但此40%分數比例中，只贏九蛙疊像1.17分，總成績仍比不上兩階段合計達95.51分的九蛙疊像、櫻花湖及水上自行車道而獲得第四。

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