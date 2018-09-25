換票自摔手機遷怒售票員 男子狂譙三字經要賠償

換票自摔手機遷怒售票員 男子狂譙三字經要賠償。（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
男子到車上拿卡時不慎自摔手機，他卻遷怒售票人員。（圖/翻攝自爆料公社）

嘉義一名男子到戲院想換電影票，售票員告知得出示會員卡才能換，於是這名男子回車上拿卡的途中，不小心自摔手機。這一摔讓男子氣炸了，髒話飆罵售票員之外，還要要叫議員來「喬」，誇張行徑被一旁民眾錄影怒ＰＯ網。

有網友24日私訊爆料公社表示，事發於嘉義市一間戲院，男子想換票看電影，售票員告知得出示會員卡，而男子到車上拿卡時不慎自摔手機，他卻遷怒售票人員。

原PO指出，該男子一直為難售票小姐，因不滿售票小姐告訴他要有會員卡才能換票，說因此害他返回車上拿會員卡時，不小心摔壞手機。影片中錄到他不斷對著售票員大聲叫罵，甚至連髒話都飆出口：「Ｘ的，看個電影…整個手機裡面，妳知道我生意做多大？裡面有多少重要資料嗎？真的是王Ｘ蛋耶，啊明明上面沒有寫，就給我換票而已。妳不要死腦筋，還要拿什麼會員卡，叫你們主管下來啦，王Ｘ蛋！」

男子不斷繼續飆罵，「如果妳是男生，他Ｘ就把妳拖出去打了！Ｘ你Ｘ咧！拎北拿手機拿到掉了。啊上面就要寫清楚，他Ｘ的還什麼會員卡證明什麼啦」，男子還不忘強調自己認識很多老大議員，而影片中也清楚見到女員工無奈挨罵，卻一句話也沒回嘴。

原PO因看不下去該男子行徑，錄影po網，許多網友看了影片之後，氣憤幫腔，「第一次聽到有人手殘居然牽拖厝邊還這麼大言不慚！」、「原來是手殘惹的禍，殘的應該不只手」、「你掉的不是手機，是腦子」、「生意做很大，不會耗時間在這裡盧」、「生意做那麼大，不用換票，手機直接買新的就沒事了」。

(中時電子報)

誰摔的就誰賠呀（影/cycy Liu YouTube）

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