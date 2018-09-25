自認「鐵牛」一族 忽略胸悶、喘 險喪命

2018年09月25日 15:32 時報周刊 邱玉珍

48歲莊先生從鬼門關被救回後戒了20年菸齡。(國泰醫院提供))

菸齡20多年的莊先生，最自豪的就是，身體壯得跟牛一樣，30多年來從未踏進醫院一步，常自嘲自己是「鐵牛」一族。半年前，突然出現喘、胸悶等症狀，稍事休息就會恢復，以為只是感冒前兆，所以沒有就醫。

三個月前，突然劇烈胸痛，被送至醫院時已呈休克狀態，醫師立即送到心導管檢查發現， 莊先生3條冠狀動脈皆完全阻塞，罹患嚴重急性心肌梗塞，情況很不樂觀，通常救回機率不到1成。

國泰醫院心血管中心心臟電生理學科主任柯文欽表示，莊先生到院時已呈休克、心臟衰竭並出現心跳停止狀態，救回的機率很低。醫療醫療團隊仍積極搶救，予以氣球擴張支架置放、主動脈幫浦、葉克膜急救、冠狀動脈繞道手術，從鬼門關救回，莊先生目前恢復出院。

莊先生冠狀動脈的左迴旋支、左前降支、右冠狀動脈完全阻塞，這三條血管都是供應心臟血液的重要血管，任何一條阻塞都可能造成猝死。臨床上三條全阻塞的案例非常少，莊先生從鬼門關被救回，他與家屬皆非常感謝醫療團隊，也因此戒了20年菸癮，

柯文欽進一步指出，其實80%的心肌梗塞初期都會出現胸悶、心絞痛、喘等症狀，民眾出現這些症狀時，必須立即就醫。另外有約16%的病人有「非典型」的症狀，可能前下頸部、下牙床痛、上腹部不適表現。大約4%冠狀動脈疾病的病人則完全沒有症狀。

值得注意的是，根據統計，心肌梗塞男性病患中8成曾經有抽菸習慣。臨床研究顯示，香菸含尼古丁、一氧化碳及自由基等危害物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠，就易使血管栓塞。柯主任呼籲癮君子及早戒菸，不傷心。

此外，身體如有不適要盡早就醫，不要以為休息一下沒事就不看醫師。另三高、高齡、肥胖、遺傳等也是危險因子，建議定期檢查，以減少急性心肌梗塞的發生。(時報周刊)

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