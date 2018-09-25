中秋烤肉只爽到嘴巴 當日腹瀉急診創3年新高

疾管署副署長莊人祥表示，上周全國門急診人次已破15萬人次。（陳志祥攝）

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往年中秋節假前後是腸胃炎好發期，今年中秋節也是爽到嘴巴、苦到腸胃，就在中秋節當天的腹瀉急診達到1703人次，高於2016年與2017年1229、1397人次，創下3年新高，預估連假後腹瀉疫情持續攀升2成左右。

依據疾管署疫情監測資料，上周全國門、急診腹瀉就診15萬2782人次，高於2017年同期，近期呈上升趨勢。而往年中秋假期間常見腹瀉急診就診人次上升，今年也是如此。

2016年、2017年中秋節當周腹瀉急診就診人次達8480、7087人次，都是比假期前一周就診人次5850、6064明顯上升；今年中秋節前一周的腹瀉急診就診人次為6671，較前一周6148人次增加。

今年中秋節當周一定會增加，主因是今年中秋節當日（9月24日）急診就診已經達到1703人次，高於2016年、2017年中秋節的1229、1397人次，也高於前幾周的周日就診人次（約1400至1500）。

中秋連假後疫情走勢，疾管署副署長莊人祥預估再度增加，達到單周8000人次、大約上升2成上下，他表示，中秋節應該不只烤肉，還有其他飲食的食材處理不夠新鮮也會腹瀉。

莊人祥指出，民眾如廁後、進食或準備食物前應落實勤洗手；烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用沒有充分煮熟的蛋、肉類或生食貝類水產品；生、熟食應分開處理。

(中時 )

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