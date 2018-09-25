年輕媽媽胎盤狂冒腫瘤！一年後驚見「醫學奇蹟」

年輕媽媽胎盤狂冒腫瘤！一年後驚見「醫學奇蹟」。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導
台大婦產科名醫分享從癌末浴火重生的小孩。圖為施景中提供的地藏王菩薩。(圖/翻攝自施景中臉書)

癌症末期還有機會起死回生嗎？台大婦產科名醫施景中昨(24日)晚在臉書分享一則從癌末浴火重生的實際例子，一名年輕媽媽去年從懷孕過程中胎盤就不斷長出腫瘤，甚至連嬰兒的肝臟也有腫瘤，女嬰出生後沒多久就被宣告癌末，沒想到這名母親日前又懷了第二胎，幾天前來看門診時，他看到一年前被宣告癌末的女嬰竟然到現在都好好的， 而且容顏光潤、活潑地和他打招呼，讓醫師不禁想問「是母愛還是菩薩保佑，抑或是醫學上的奇蹟？」

施景中發文指出，兩年前第一次看見這位媽媽，當時是懷疑巨大的胎盤內併有葡萄胎而轉來，但後來柯教授用絨毛採樣做DNA分析比對，排除了這個罕見的可能性。沒想到更罕見的疾病後來出現了，胎盤的腫瘤越長越多，甚至到8個月大時，胎兒的肝臟也長出許多腫瘤，母親突然在33週某一天發生早產，小孩送入加護病房照顧。

小孩在醫院住了很久，術後也做了2次化療，似乎成效不彰，在瞭解治癒機會渺茫後，孩子的父母簽下拒絕心肺復甦術同意書自動離院，原本打算渡過一天算一天，一直到最近媽咪再懷孕和醫師聯絡上。施景中驚訝地看著這可愛的小孩，不禁疑惑，一年前不是就宣告癌末了，怎麼可能現在還好好的？

媽媽說：「她的腫瘤指數後來逐漸降低，最近發現，原來胰臟殘存的腫瘤已經找不太到了。從她發病後，我一直發願，持續念地藏經迴向給她。也不知有沒有幫到她。」和小兒科專家討論後猜測，或許胰臟母細胞瘤會和肝母細胞瘤一樣，在一小部份的新生兒中，會逐漸轉化為正常組織。

至於是母愛、還是菩薩保佑，抑或是醫學上的奇蹟？施景中說「我想可能都有吧」。

(中時電子報)

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文章來源：施景中臉書

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