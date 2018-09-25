九層塔含毒素吃多會致癌？學者分析揭真相

2018年09月25日 15:26 中時電子報 戴安瑋

九層塔。（資料照片）

網傳吃太多九層塔會致癌。對此，已退休的加州大學舊金山分校醫學院教授林慶順表示，目前總共有5篇醫學論文，從事九層塔與癌相關研究，得到的結論不但不會致癌，反而有抗癌作用。

林慶順對《元氣網》表示，「九層塔」是台語，而它的華語是「羅勒」。它還有一個很拽的別名叫「金不換」，英語是Basil，學名是Ocimum basilicum，用這個學名及Cancer到公共醫學圖書館搜索，共有5篇醫學論文，但它們的試驗是看九層塔萃取物是否能抑制培養皿裡癌細胞生長，結果是九層塔似乎有抗癌作用。

為什麼網路文章反而會說九層塔會致癌呢？主要是九層塔裡有一種成份叫做Eugenol〈英譯︰丁子香粉，是一種化學物質〉，中文名叫黃樟素，牙科用來治牙疼，公共醫學圖書館即有220篇論文，閱讀其中幾篇後就會發現，真正被關心的並非Eugenol，而是Methyl-Eugenol（甲基丁香酚）。

換之言，所謂的來自九層塔的致癌物是Methyl-Eugenol，而非Eugenol。更重要的是，Methyl-Eugenol致癌性，是通常攝取量數百倍的高劑量，在老鼠身上試驗出來的。除非有人天天把九層塔當青菜吃，否則，要吃到致癌，還真不是一件容易的事。另，網路文章所說的「這種毒素會在體內累積」，也不正確，攝入的Methyl-Eugenol很快就會從尿液排出，並無所謂的累積。

(中時電子報)