臨床心理師高考放榜 玄大應用心理系錄取率遠優於全國

2018年09月25日 15:38 中時 林怡宣

今年107年度心理師高考剛放榜，玄奘大學應用心理學系共錄取7位臨床心理師，十年來平均有八成畢業生通過高考，比全國近年錄取率高約一成五，成績令人驚豔。合計與諮商心理師錄取人數，該系近年來每年都有超過十位學生能通過心理師高考。

諮商心理領域缺口逐漸擴大，根據國家衛生研究院103年的研究報告指出，推估至2023年臨床心理師將會缺少2,889至3,490個 FTE（每週工作時間42.1小時）；若以每週工作時間40 小時計算，則會缺少3,099至3,731個。另諮商心理師同時則會短缺 565至1,753位。

再加上目前社會對心理健康資源需求日盛，舉凡從醫療到司法犯罪矯正、從幼兒到老年、從傳統治療到一般心理健康或園藝療癒等，處處都需要有專業的心理人員來負責，而培養心理人才更是學界當務之急的責任。

玄大應心系即將邁入二十年並且唯一具諮商與臨床課程，且最特別的是還開設社會相當關注，並為當前心理學領域最夯、發展最快速之一的司法犯罪心理等，這樣的跨領域學習，都讓它發展出極具對接就業需求的能力。

玄大應用心理系陳建安主任也估計:「目前醫療、一般社區健康、學校及心理諮商相關機構的職缺只會是有增無減」。他更對年輕的心理師或即將踏入這職涯的學生提出建議，除了獲取證照外，若能再加上具有對特殊族群的專業知識或結合應用科技專長，對未來就業將有大有助益。

玄奘應用心理系臨床組畢業生近十年的考照率高達80%，遠優於全國的平均66%，與錄取諮商心理師人數合計，至今該系通過高考心理師者已達90位。這些學生目前多服務於國內醫院之精神心智科、犯罪矯正及療養院等機構，以及深造臨床與諮商博士班。而諮商心理師們則於學校輔導室、衛生醫療診所、心理諮商所及行動諮商師等單位執業。

(中時 )