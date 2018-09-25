臨床心理師高考放榜 玄大應用心理系錄取率遠優於全國

玄奘大學應用心理學系安排學生至各大醫院精神科進行一年的臨床兼職與全職實習學習(玄奘大學提供)

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今年107年度心理師高考剛放榜，玄奘大學應用心理學系共錄取7位臨床心理師，十年來平均有八成畢業生通過高考，比全國近年錄取率高約一成五，成績令人驚豔。合計與諮商心理師錄取人數，該系近年來每年都有超過十位學生能通過心理師高考。

諮商心理領域缺口逐漸擴大，根據國家衛生研究院103年的研究報告指出，推估至2023年臨床心理師將會缺少2,889至3,490個 FTE（每週工作時間42.1小時）；若以每週工作時間40 小時計算，則會缺少3,099至3,731個。另諮商心理師同時則會短缺 565至1,753位。

再加上目前社會對心理健康資源需求日盛，舉凡從醫療到司法犯罪矯正、從幼兒到老年、從傳統治療到一般心理健康或園藝療癒等，處處都需要有專業的心理人員來負責，而培養心理人才更是學界當務之急的責任。

玄大應心系即將邁入二十年並且唯一具諮商與臨床課程，且最特別的是還開設社會相當關注，並為當前心理學領域最夯、發展最快速之一的司法犯罪心理等，這樣的跨領域學習，都讓它發展出極具對接就業需求的能力。

玄大應用心理系陳建安主任也估計:「目前醫療、一般社區健康、學校及心理諮商相關機構的職缺只會是有增無減」。他更對年輕的心理師或即將踏入這職涯的學生提出建議，除了獲取證照外，若能再加上具有對特殊族群的專業知識或結合應用科技專長，對未來就業將有大有助益。

玄奘應用心理系臨床組畢業生近十年的考照率高達80%，遠優於全國的平均66%，與錄取諮商心理師人數合計，至今該系通過高考心理師者已達90位。這些學生目前多服務於國內醫院之精神心智科、犯罪矯正及療養院等機構，以及深造臨床與諮商博士班。而諮商心理師們則於學校輔導室、衛生醫療診所、心理諮商所及行動諮商師等單位執業。

(中時 )

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