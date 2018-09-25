MLB》印地安人投手克魯伯單季20勝 這些數據超狂

2018年09月25日 15:41 中時電子報 陳筱琳 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

印地安人先發投手克魯伯（Corey Kluber）今天先發出賽，主投7局沒有失分、標出11次三振，幫助球隊4比0完封白襪隊，克魯伯個人本季第20勝到手，是他生涯第一次單季達到20勝。

最近5個球季有4季單季至少18勝，這位去年球季賽揚獎得主，也是繼2008年克里夫李22勝3負之後，印地安人隊第一位單季有20勝的投手，此外，克魯伯本季已經累積達216次三振，也成為球隊繼1974年裴瑞（Gaylord Perry）之後，單季20勝加200 K的投手。

克魯伯本季至今防禦率2.83，投了210局只出現32次四壞，，跟他的先發場次32場一樣多，今天用球數108球，有22球打者沒揮棒，被主審判定為好球，另外讓打者揮空19球，全場僅有1次四壞，也是他生涯第33場飆出兩位數三振、且四壞不超過1次，在大聯盟史上排名第8。

賽後克魯伯說：「這是很酷的成就，也是很令人驕傲的成績，但我想這只代表了，我覺得如果我能幫助球隊有更多贏球機會，球隊也會在我狀況不好時協助我打出一場佳作。」

克魯伯最近11次先發對白襪隊，繳出9勝0敗完美對戰成績，74又2/3局投球、防禦率1.81。

印地安人隊投手戰力堅強，不只克魯伯超威，卡拉斯柯 （Carlos Carrasco）217次三振、包爾（Trevor Bauer）215次三振及克萊文傑（Mike Clevinger）202次三振，也都是單季至少200 K，是大聯盟第一支單季有4名投手達200次三振的球隊。

王建民曾連續兩年投出單季19勝，「紳士名投穆西納（Mike Mussina）一直到生涯最後一季，才達成單季20勝的里程碑。但對兩屆賽揚獎強投克魯伯（Corey Kluber）而言，25日叩關直是輕鬆寫意，他對白襪先發7局飆出11K，帶領印地安人以4比0勝出，生涯首次拿下單季20勝。

「我們全都替他緊張，但他好像一點也不，」印隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）笑著形容這種，「皇帝不急、急死太監」的情況，「至少我們是比他緊張。」

(中時電子報)