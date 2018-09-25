MLB》全大聯盟最窮 「魔球」運動家又殺進季後賽！

運動家強棒K.戴維斯6局上敲出領先全大聯盟的第46轟。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
K.戴維斯敲出全壘打，回到本壘與隊友慶祝。（美聯社）

團隊薪資全大聯盟最低，今年6月15日戰績34勝36敗，落後美聯西區龍頭11.5場勝差，未料運動家「魔球」神話再現，隨後打出全大聯盟最佳的61勝26敗戰績，包括25日以7比3撂倒水手，自2014年以後再度搶下季後賽門票。

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由於賽前光芒以1比4輸給洋基，運動家已經確定至少拿下美聯外卡老二，但他們用單場4轟的火力演出，讓這張暌違4年的季後賽門票更有說服力。其中包括K.戴維斯（Khris Davis）在6局上敲出傲視全大聯盟的第46轟、120分打點，M.查普曼（Matt Chapman）則在7局上轟出後來居上的兩分紅不讓。

美聯的5張季後賽門票大勢底定，東區紅襪、中區印地安人都已登基，太空人5比3擊敗藍鳥，在美西封王的魔術數字降至M2，王座也是囊中之物。1場定生死的外卡戰可望是運動家對決洋基，只差比賽是在紐約或奧克蘭進行，就看運動家只剩5場例行賽，能否扭轉落後洋基的1.5場勝差。

運動家上次在2014年打入季後賽，但外卡戰對皇家7比6領先到9局下，先被青木宣親的高飛犧牲打逼入延長賽。12局上他們攻下超前分，未料下半局被皇家敲出3安，包括S.裴瑞茲（Salvador Perez）的再見安打，以8比9飲恨，只能看著皇家一路殺進世界大賽，就看今年能否改寫這段心碎的歷史。

(中時電子報)

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