最強公務人員 體育署專委奪亞運銀牌

2018年09月25日 15:51 中時電子報 黃邱倫

本屆雅加達-巨港亞運首度將橋牌納入正式項目，橋藝代表隊不負眾望獲得了一金二銀一銅的佳績，為我國在橋牌史上寫下一個全新亮眼的里程碑，當中有一人目前正任職於教育部體育署運動設施組專委蔡文娟，她不但勇奪雙人組銀牌，而且獲得最強公務人員封號。

隨著亞運比賽結束後，多數的橋牌代表隊成員為業餘選手，旋即回到工作崗位上，奪得女子組雙人賽銀牌的蔡文娟服務於教育部體育署，體育署可說是人才濟濟、臥虎藏龍。蔡文娟是體育署首位參加亞運又奪牌的選手，平日工作主要負責建構打造全民樂活與競技實力的運動環境，工作十分忙碌，為了參加亞運，一年來不斷的利用夜間、假日練習，提升實力，雖是業餘選手，但一路過關斬將，終於順利奪牌，堪稱地表最強上班族。

蔡文娟表示，和橋牌結緣是在就讀專科二年級時，數學老師的啟蒙，開啟了她的橋藝之路，征戰橋壇30多年，曾參與大專盃、淡專盃、亞太盃、亞洲盃等各項橋藝賽事不計其數，也因為橋牌讓她結識了另一半，橋牌已成為她生活中不可或缺的一部分。她說，橋牌就像人生，拿到好牌或壞牌，並不是那麼重要，重要的是你要打好每一副牌。

蔡文娟指出，橋牌是個鬥智鬥力的運動，雖然只有52張牌，卻是變幻無窮，是結合心理學、機率、計算、推理、假設、合作和技巧等高競技的運動項目，如何在資訊不足的情況下做出正確判斷及行動；如何給敵方壓力，引誘敵方犯錯；如何與搭檔間互相合作、互信尊重及建立默契，達到1+1>2的效果。

以本次亞運雙人賽來說，面對長達5天，每天7小時的緊迫賽程，需要很強的體力、耐力、毅力與腦力，所以橋藝才被形容為亞運會最燒腦的運動。在比賽過程中，她一直謹記沈治國教練名言「天上地下只此一牌」，忘掉亞運獎牌把牌打好，保持高度專注力，平常心看待一切結果，終於如願開花結果。

蔡文娟說，感謝家人、長官、同事、教練、橋友及協會的支持與鼓勵，讓她經由不斷的練習，成長茁壯，最終獲得亞運銀牌。同時也期望藉由這次亞運橋藝代表隊取得四面獎牌，可讓政府重視橋牌及推廣，讓更多人認識及投入這項運動，提升臺灣橋藝運動的國際競賽實力，更期許2022杭州亞運，能有機會再度披上戰袍，為國爭光。

(中時電子報)