高雄》竟把民進黨逼急！他稱有柯P可投但更想投韓國瑜

圖為國民黨高雄市長參選人韓國瑜受到退休軍護人員熱烈歡迎。（資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
／綜合報導

年底縣市長選舉將近，戰況最激烈就屬高雄，原先被視為民進黨鐵票倉，在國民黨參選人韓國瑜出現後增添不少變數。今日民進黨更有9名高雄立委特別舉行記者會重砲抨擊韓國瑜的母語政策與賭場政見。對此，有網友說一年前根本沒人想得到韓國瑜可以在高雄把民進黨逼成這樣。他也說他明明有柯P可以投，「但我竟然更想投韓」。

高雄選情陷入膠著，近日民調都顯示韓國瑜與陳其邁的差距逐漸縮小。然而，民進黨9名高雄立委今早更舉行記者會重砲抨擊韓國瑜的母語政策與賭場政見，引發外界關注。對此，藍委也反擊並重批民進黨的做法只會抹黑，藍委柯志恩還更酸，「藍軍有一韓，綠軍聞之心骨寒？」

有名網友在PTT發文指出，年底選舉，他對於高雄以外的縣市勝負已不感興趣，因為六都裡除了台中和高雄以外，大概都知道是如何。該網友說台中哪一個候選人當選他都無感，但韓國瑜卻非常吸引他。

至於今天有9位綠委舉行記者會抨擊韓國瑜政見，該網友說一年前根本沒人想到韓國瑜可以在高雄把民進黨逼成這樣。他坦言，若最後韓國瑜輸掉他會崩潰，「雖然從一開始就知道韓不會贏，但如果事實呈現在我眼前我還是會很崩潰」。該網友最後也感嘆說真的好想搬到高雄投韓國瑜，「我明明有柯P可以投但我竟然更想投韓」。

對此，網友則回應表示「高雄民進黨輸定了啦」、「真的一開始不抱希望,後來想說小輸就是贏,現在超想韓贏的」、「現在打最兇的就高雄了」、「剩60天 韓的票只會越來越多 陳的票只會越來越少」、「如果韓贏那就代表民進黨執政完全失敗，他們才可能真正反省」、「韓本來就會創造議題 主導選戰話題 就算DPP要冷處理也是無效」、「民進黨搞毀一個高雄不簡單」、「台中人覺得高雄選情有趣多了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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