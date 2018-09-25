劉以豪29日辦粉絲見面會 將送珍藏美麗日記本

2018年09月25日 15:59 旺報 廖慧娟

劉以豪（右）在路邊買《The Big Issue Korea》雜誌，和販售的大叔合照。（伊林娛樂提供）

為了粉絲，劉以豪拿出珍藏美麗日記本當禮物。（伊林娛樂提供）

結束南韓首爾電視節活動，劉以豪返台後即刻投入新戲《我們不能是朋友》拍攝。被封為「最萌男友」、征服南韓粉絲的劉以豪，也沒忘了台灣粉絲，今天（25日）宣布，9月29日要在台北康是美時代百貨店前舉行「我的美麗日記X劉以豪我氧你」一日店長見面會。

之前到南韓工作期間，劉以豪透過朋友的連繫安排，特別抽空拍攝《The Big Issue Korea》雜誌的封面人物，這也是該雜誌創刊以來，首次有國外明星當封面人物；日前劉以豪出席首爾電視節時，趁空檔在當地買了雜誌留念。

去年底，劉以豪在「我的美麗日記粉絲見面會」上送出私藏圍巾，今年為了「我的美麗日記X劉以豪 我氧你」一日店長見面會活動，他大方送出珍藏私人日記本，並在日記本上，寫出想對粉絲說的話。活動辦法等相關資訊請上我的美麗日記FB粉絲團。

他表示，這本日記本對他來說別具意義，是他去年拍攝日記男神第一支廣告的紀念品：「我非常珍惜它，日記本跟著我有1年多了吧！我在裡面留了一些話，希望透過這次活動送出去，得到日記本的人，一定要跟我一樣好好珍惜！」

除了與粉絲相見歡，劉以豪29日當天也會上架擺貨、在收銀台售貨結帳，也將化身貼心男友，現場「氧你攻略」大放送，與當天抽出的幸運粉絲在台上進行超級浪漫互動。

有趣的是劉以豪今年與南韓超有緣，才剛完成首爾電視節活動，10月初又因其與陳意涵主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》入選釜山影展「Open Cinema」單元，將隨劇組前往釜山。

(旺報 )