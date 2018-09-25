北市府增列「吳音寧條款」 丁守中預測吳最近會辭職

國民黨台北市長參選人丁守中。(丁守中辦公室提供)

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北市府市政會議今拍板通過修正「台北市政府投資事業管理監督自治條例」草案，增列「吳音寧備詢條款」，要求北農總經理到議會備詢，否則開罰。對此，國民黨台北市長參選人丁守中下午受訪重申，自己早就預測吳音寧最近會辭職，而某種程度來講也是總統蔡英文在幫台北市長柯文哲。

丁守中進一步說，預測吳音寧最近會辭職，是自己的「專業分析」，如此一來吳音寧一方面可以迴避議會監督，還能擺脫糾纏柯文哲，導致柯的民調下滑，同時避免國民黨立法院黨團叫吳音寧到立法院備詢。

丁守中25日下午前往錄製各區後援會成立廣播車宣傳音檔，並公布各區後援會成立時間。他指出，12區的黨部後援會馬上就要成立，這些都屬於造勢活動，將有宣傳車在基層廣播，因此希望能親自錄音。

至於宣傳車錄音、10月將舉辦的國旗派對都偏向傳統選舉手法，是否藉此吸引藍軍回歸？丁守中表示，美國選舉時國旗是最大公約數，而在台灣也可見中華民國、中華民國國旗是人民最大公約數，但很多人從不提國旗、中華民國，因此要凸顯中華民國、心中有國旗。

媒體追問，行政院長賴清德在立法院答詢時，稱日人腳踹慰安婦銅像屬個人行為？丁守中則說，八田與一像被破壞時，賴清德馬上去函日本政府表達歉意，但日本極右團體到台北踢慰安婦銅像，侮辱台灣人民也侮辱慰安婦，賴卻態度寬容，兩套標準，應向日本政府強烈抗議，日方也應該道歉。

(中時 )

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