最佳環保外交！越南來中市取經機車排氣管制成果

成功的環保外交！越南交通部與機車產業協會率團來台中市環保局觀摩，聚焦台中市移動汙染源的管制與執行方式，及機動車輛空汙防制工作。（盧金足翻攝）

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越南交通部與機車產業協會一行20人率團前來環保局觀摩學習，展開政策交流，聚焦台中市移動汙染源的管制與執行方式，及機動車輛空汙防制工作，台中市做了最佳環保外交。

為減少移動空汙源，台中市府推動機車排氣管制措施，包含排氣檢驗、不定期攔檢及烏賊車檢舉獎勵等，其中排氣管制到檢率高達81％，越南交通部特別率團拜訪台中市環保局，盼參考台中經驗，運用於機車汙染管制工作，改善越南的空氣品質。

越南交通部與機車產業協會一行20人率團前來環保局觀摩學習，展開政策交流，聚焦台中市移動汙染源的管制與執行方式，以及機動車輛空汙防制工作。

環保局指出，台中市機車數約有169萬輛機車，行政院環保署從1992年修正《空氣汙染防制法》納入定期檢驗制度，開始推動機車排氣管制，依現行規定，機車出廠滿5年，每年均應接受排氣定期檢驗，台中市每年應定檢機車約有125萬輛。

統計至今年8月止，定檢率為81％，排名六都第二，顯示多數機車均已納管；透過檢驗，除確保機車排氣符合標準，也可督促車主落實保養維護，減少汙染物排放。

越南交通部代表指出，統計越南全國目前共有4500萬輛機車，以總人口約9600萬人估計，相當於平均每2名越南人即擁有1輛機車，如此龐大的機車數量，造成嚴重的汙染排放，對於台中移動汙染管制的成效給予肯定，也盼參考台中經驗，推廣至越南。

環保局長白智榮指出，這次國際間的參訪交流，透過有效溝通與討論，促使台中及越南雙方對未來降低移動汙染排放，有更深入的規畫，成功的環保外交。

(中時 )

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